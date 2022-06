Em meio às celebrações de seu Jubileu, Rainha Elizabeth II recebe homenagens de celebridades

David Beckham e Michelle Obama homenagearam a Rainha Elizabeth II por seus 70 anos de reinado

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 21h10

Nesta quinta-feira, 2, começaram em Londres as celebrações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II (96)!

Além dos eventos em homenagem à monarca, Elizabeth II também foi lembrada por outras celebridades e parabenizada pelos seus 70 anos no trono britânico.

A ex primeira dama americana, Michelle Obama (58), celebrou a conquista da matriarca da Família Real em seu Instagram e relembrou um encontro entre as duas.

"Parabéns para Sua Majestade a Rainha em notáveis 70 anos! Desde dar as boas vindas para uma Primeira Dama nervosa em Buckingham até o carinho extraordinário que ela estendeu a nossa família inteira, eu me sinto profundamente honrada por ter passado tempo com Sua Majestade ao longo dos anos", escreveu Michelle Obama na legenda.

Em sua homenagem para a Rainha, a esposa de Barack Obama (60) fez menção a primeira vez que conheceu a monarca em 2009. Michelle cometeu uma gafe e chegou abraçando a Rainha, porém como conta no livro "Minha História", Elizabeth II não deu importância para a quebra de protocolo.

David Beckham (47) também homenageou a Rainha ao publicar uma série de fotos da monarca em seu Instagram.

Na legenda, o ex jogador de futebol escreveu: "Hoje, nós celebramos o Jubileu de Platina da nossa Rainha. 70 anos de serviço e liderança inspiradora do nosso país. Vamos nos juntar e celebrar seu notável reinado com uma grande festa inglesa nestes próximos dias".

Confira aqui as postagens de homenagem à Rainha!

