Em áudio, Lady Di explica por que quase cancelou casamento com Charles

Lady Di trocou alianças com o Rei Charles III em 1981 e assinou seu divórcio em 1996

A princesa Diana (1961-1997) expôs as justificativas para o “quase cancelamento” de seu casamento com o rei Charles III em 1981. A explicação dada pela mãe dos príncipes William e Harry consta em uma entrevista recém-redescoberta da celebridade divulgada pelo canal National Geographic. Na mesma entrevista Diana conta como Charles ficou decepcionado com o nascimento do Harry, por desejar que o segundo filho fosse uma menina.

As falas da princesa foram gravadas para a publicação de 'Diana: Her True Story', livro do escritor e jornalista Andrew Morton publicado no início dos anos 1990. Diana quase cancelou o casamento por causa de sua descoberta do affair de Charles com a atual esposa, a Rainha Consorte Camilla.

Na entrevista, Lady Di lembrou de fotos dela chorando no embarque do então noivo para uma viagem de cinco semanas fora do Reino Unido. Ela contou que o choro era motivado por suas conclusões recentes de que Charles estava a traindo:

“Você provavelmente se lembra de ter visto uma foto minha chorando com um casaco vermelho quando ele partiu em seu avião”, disse Diana na entrevista. “[Um dia,] O telefone tocou, era Camilla. Pouco antes de ele partir por cinco semanas. Então pensei: 'devo ser gentil ou devo apenas ficar sentada aqui?'. Eu os deixei conversando e isso partiu meu coração”.

Diana também falou sobre o momento “devastador” em que descobriu que Charles havia encomendado um presente para Camilla: "Eu ainda era muito imatura para entender todos os sinais que chegavam até mim. E então alguém em seu escritório me disse que meu marido mandou fazer uma pulseira para ela. Certo dia, entrei no escritório e perguntei: 'o que há naquele pacote?'. E ele [o assistente de Charles] disse ‘ah, você não deveria ver isso’”.

“Então eu abri e lá estava a pulseira. Fiquei arrasada. ‘Bem, ele vai dar para ela esta noite’. Você sabe, ‘por que você não pode ser honesto comigo?’ De certa forma ele estava obcecado por mim, mas ficava quente e frio, presente e distante, você nunca sabia qual seria o clima".

Aí ela cogitou: “Fui [para casa], almocei com minhas irmãs. E disse: ‘Não posso casar com ele, não posso fazer isso, isso é absolutamente inacreditável’. E elas foram maravilhosas e disseram: 'Bem, azar o dele que seu rosto já está nos panos de prato…’. Mas era tarde demais para me acovardar”.

O casamento acabou acontecendo, mas o casal se separou no início dos anos 1990, assinando seu divórcio em agosto de 1996. Diana morreu em um acidente de carro, em Paris, na companhia do namorado, o empresário Dodi Al-Fayed (1995-1997).