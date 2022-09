Elizabeth II deixa quatro filhos que tem missão de manter a tradição da realeza; conheça

Elizabeth II deixa quatro filhos: Charles, o mais conhecido, deve herdar o trono

Gustavo Assumpção Publicado em 08/09/2022, às 14h58 - Atualizado às 14h59

A rainha Elizabeth II, que morreu nesta quinta-feira (8) deixou quatro filhos. O mais conhecido é princípe Charles, que se tornou uma celebridade quando foi casada com Princesa Diana.

Mas, a então ocupante do trono britânico também tinha outros três filhos que viveram vidas discretas.

PRÍNCIPE CHARLES

Herdeiro do trono, ele é o mais velho dos filhos da ex-monarca. Nasceu em 1948 e foi casado com Diana Spencer, a Lady Di. De personalidade forte, ficou conhecido pelos problemas familiares durante o casamento e por sua paixão com Camilla Parker-Bowles, com quem acabou se casando em 2005. Caso assuma o posto de Rei, ele será o mais velho da história a assumir tal honraria.

ANNE ELIZABETH, PRINCESA REAL

Segunda a nascer, a princesa de 72 anos é conhecida por seus trabalhos de caridade, atuando em organizações como a WISE, Riders for Health, e Carers Trust. Ficou muito conhecida por suas ações me parceria com a ONG Save the Children, o que rendeu uma indicação ao Prêmio Nobel da Paz em 1990. Apaixonada por hipismo, ela foi casada duas vezes: a primeira com o capitão Mark Phillips em 1973; e a segunda com Sir Timothy Laurence, que foi mordomo real entre 1986 e 1989.

ANDREW ALBERT, DUQUE DE YORK

Aos 62 anos de idade, ele é pouco conhecido do grande público, sobretudo porque saiu dos holofotes após uma série de escândalos nos quais se envolveu a partir dos anos 2000. Apesar de ter atuado como comandante especial do Reino Unido para o comércio internacional e investimento, ele ficou marcado por problemas na Justiça - a mais grave delas, no envolvimento no caso Epstein, onde foi acusado de abuso infantil e tráfico.

EDWARD ANTONY, CONDE DE WESSEX

Caçula dos filhos de Elizabeth, ele foi apaixonado pelas artes. Seu primeiro trabalho foi como assistente de produção teatral na Really Useful Theatre Company antes de ajudar na produção televisiva. A partir dos anos 2000, passou a assumir compromissos da Coroa. Ele recebeu o título de Conde de Wessex em 1999, meses antes de oficializar seu casamento com Sophie Rhys-Jones. Eles tem dois filhos, Luísa e Jaime.

QUEM ASSUME O TRONO?

A morte da Rainha Elizabeth II anunciada nesta quinta-feira (8) deixa vago um dos mais poderosos espaços de poder da política mundial. Agora, será definido quem deve assumir o trono britânico.

Pelas regras da realeza, a sucessão ao trono é definida por descendência, gênero, legitimidade e religião. As determinações estão publicadas em leis que datam do século XVII e foram revisadas em um ato promulgado em 2013.

Pelas regras, o sucessor formal e legítimo herdeiro do trono britânico é o príncipe Charles, filho mais velho da Rainha. Na sequência estão o príncipe William, filho mais velho de Charles, príncipe George, filho mais velho de William e Charlotte, segunda filha de William.