Durante visita real, Kate Middleton recebe uma pergunta sobre o look que estava usando

QUESTIONADA SOBRE O LOOK!

A esposa do Príncipe William foi perguntada de onde era certa peça de roupa que usava

Redação Caras Publicado em 24/01/2022, às 17h27

Na última quinta-feira, 20, Kate Middleton (40) e o Príncipe William (39) fizeram suas primeiras visitas reais do ano. Em uma delas, a Duquesa de Cambridge recebeu uma pergunta sobre seu look.

O casal real foi até uma área rural da Inglaterra chamada Lancashire, onde visitou um hospital comunitário e um centro de comunidade criado para combater a pobreza.

Kate usava um look elegante composto por um sobretudo de pele de camelo, uma saia de malha cor mocha e botas de camurça marrom.

Em um dos passeios, uma mulher perguntou a Kate onde ela havia conseguido aquelas botas. Em um primeiro momento, Kate não respondeu. Mas após ser perguntada uma segunda vez, a Duquesa disse: "Eu nem sei", seguido por uma risada.

Seguindo o protocolo, a família real não pode ser vista discutindo marcas de roupas, principalmente em visitas reais.

Em uma das visitas, Kate tirou uma foto com uma bebê que se chamava Anastasia. Ao redor, espectadores da cena entraram em polvorosa com a imagem. Com isso, o Príncipe William brincou: "Não deem ideias para a minha mulher".

Confira aqui imagens das visitas de Kate e William!

