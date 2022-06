Detalhes sobre a nova residência do Príncipe William e Kate Middleton são revelados

Saiba os primeiros detalhes da nova residência do Príncipe William com a esposa, Kate Middleton, e os três filhos

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 11h33

O Príncipe William (39) e a esposa, Kate Middleton (40), estão prestes a fazer as malas para uma nova casa. Os dois devem sair de Londres, na Inglaterra, e os primeiros detalhes sobre a nova residência do Duque e a Duquesa de Cambridge foram revelados.

A previsão é que eles se mudem com os três filhos – George (8), Charlotte (7) e Louis (4) – para a região de Berkshire, perto do Castelo de Windsor. De acordo com o Daily Mail, a nova residência terá apenas quatro quartos e a família também não contará com um staff real (equipe de suporte) morando no local.

Um dos contatos do diário inglês também informou que a estrutura e os aposentos mais “modestos” da nova moradia, sem ostentações, tem como foco diminuir as críticas em relação aos gastos excessivos da realeza britânica.

A mudança deve acontecer até o fim do verão no Reino Unido, em meados de agosto. A intenção é que eles vivam mais próximos da Rainha Elizabeth II (96) e da nova escola das crianças. Além disso, vale destacar que a mudança fará com que Kate Middleton fique mais perto dos seus pais, que também moram na região de Berkshire.

Caretas do príncipe Louis:

O Príncipe William (39) e Kate Middleton (40) usaram as redes sociais para falar sobre as caras e bocas do Príncipe Louis, de apenas 4 anos, durante Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II (96) na última semana, 05.

O pequeno roubou a cena durante os eventos fazendo caretas o tempo todo para o público e para os fotógrafos que estavam presentes. "Que fim de semana fantástico de comemorações. Ver pessoas de todo o país se reunindo com familiares, amigos e entes queridos foi extremamente especial. Agradecemos a todos que compareceram para mostrar sua gratidão à Rainha e seus inspiradores 70 anos de liderança. Das multidões no Mall às comunidades que organizam festas de rua por todo o país, esperamos que você tenha um fim de semana inesquecível. Todos nós tivemos um momento incrível, especialmente Louis", disseram os Duques.