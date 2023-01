Conheça a dieta saudável da Princesa de Gales, Kate Middleton: smoothies e até sushi!

A Princesa de Gales, Kate Middleton, compartilhou sua dieta saudável, que é bem variada

A Princesa de Gales, Kate Middleton (41), compartilhou recentemente sua dieta! A britânica ama alimentos mais saudáveis e costuma comer um cardápio cheio de ingredientes naturais e caseiros. A família real tem diversos protocolos a se seguir em sua rotina, e Kate é adepta à uma rotina bem interessante, que conta com bebidas saudáveis, smoothies e até comida japonesa.

Principais pratos no cardápio de Kate Middleton, a Princesa de Gales!

-Smoothie com Matchá

Smoothie é uma forma de bebida mais grossa, geralmente feita com frutas congeladas para ganhar consistência. O matchá é um pó de chá-verde, conhecido por conter cafeína e ser muito mais saudável que o café. Segundo o Daily Mail, a princesa faz outras misturas também: "Kate bebe smoothies de manhã e de tarde, com spirulina, couve kale, matchá, espinafre, alface romana, coentro e blueberries". O interessante é que é uma forma de se refrescar com muito sabor, e os smoothies servem até como sobremesa.

-Frango Assado

O frango assado é comum nas refeições por ser uma tradição na família de Kate. A Princesa é uma ótima cozinheira e adora preparar pratos para o marido: "À noite, ela gosta de ter o hobby de cozinhar uma das comidas favoritas de William, o frango assado", segundo o Vanity Fair.

-Comida Japonesa

A culinária japonesa é conhecida pelas quantidades de legumes e peixes, que são ótimos para uma dieta mais saudável como a de Kate. William contou ao chef Shimizu Akira, na Japan House de Londres, que os dois são completamente apaixonados pela comida japonesa, e que sushi é um dos pratos favoritos do casal: "Minha mulher e eu amamos sushi, vamos voltar aqui para almoçar quando não tiver ninguém".

-Bolos de Aniversário

Saindo um pouco da dieta de dia-a-dia da famosa, ela também adora cozinhar bolos de aniversário em datas especiais. Ela mesma faz por horas e completa até com glacê: "Adoro fazer bolos [de aniversário]. Tornou-se uma tradição ficar acordado até meia-noite com quantidades ridículas de mistura para bolo e glacê, e faço demais. Mas adoro", contou.