Confinado no 'Big Brother', tio de Kate Middleton fala sobre saúde da sobrinha

Participante de 'Big Brother' inglês, tio de Kate Middleton revela novos detalhes sobre cirurgia e ‘sumiço’ repentino da princesa

Enquanto está confinado em um reality show inglês parecido com o 'Big Brother Brasil', da Globo, o tio de Kate Middleton, Gary Goldsmith, surpreendeu ao compartilhar detalhes sobre a saúde de sua sobrinha. Antes de integrar a atração, ele deu uma entrevista e mencionou a recente cirurgia da Princesa de Gales, que está longe dos holofotes desde a operação.

Em conversa com o jornal The Sun, Goldsmith revelou que tentaria evitar causar ‘problemas’ com a realeza durante sua participação no programa, que foge da discrição habitual. Ele ainda contou que a princesa está sob um momento de muito 'estresse' desde que passou por um procedimento abdominal cirurgico no dia 16 de janeiro.

Gary contou ainda que conversou com a mãe de Kate, a empresária Carole Middleton, antes de entrar no reality show: “Falei com Carole apenas para enviar lembranças e conversamos sobre Kate, dado o que está acontecendo”, ele mencionou a operação: “Há muita coisa acontecendo na família no momento”, acrescentou Goldsmith.

“Então, ela está ‘girando muitos pratos’ agora, é muito estressante. Então a última coisa que farei é trazer estresse para eles”, o tio de Middleton explicou que ela tem muitas atividades a cumprir e que não pretende mencionar a família real durante sua passagem polêmica no programa que reúne celebridades em um confinamento parecido com o BBB.

No entanto, logo em sua primeira aparição no reality, Gary quebrou sua promessa ao brincar com a sobrinha. Quando questionado se Kate poderia estar assistindo a sua participação no programa, ele respondeu que certamente ela o veria "atrás do sofá". O momento arrancou gargalhadas dos colegas de confinamento do tio da princesa.

Vale mencionar que segundo informações do Daily Mail, os pais de Kate teriam ligado para repreender Gary quando seu nome foi anunciado na atração. A irmã do participante e mãe de Kate também se revoltou com a inscrição dele no reality show. Além disso, a família real britânica entrou em estado de alerta para possíveis revelações.

A realeza britânica teme que Goldsmith revele segredos íntimos da família real, trazendo consequências ao Rei Charles III, sua esposa, a rainha Camilla e o herdeiro do trono, príncipe William, por exemplo. A nova temporada do Celebrity Big Brother conta com alta expectativa do público, já que há seis anos a atração não é produzida.

Saiba quando Kate Middleton voltará a aparecer publicamente:

A princesa de Gales Kate Middleton já tem data para voltar aos seus compromissos oficiais na realeza britânica. Nesta terça-feira, 5, o exército britânico anunciou que ela é esperada em um evento no dia 8 de junho de 2024. A princesa não aparece publicamente desde que passou por uma cirurgia abdominal em janeiro de 2024.