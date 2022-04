Completando 96 anos, Rainha Elizabeth II recebe homenagens de membros da Família Real

A Rainha Elizabeth IIestá completando 96 anos nesta quinta-feira, 21, e recebeu diversas homenagens de parentes e amigos.

Além dos 96 anos, a matriarca da Família Real ainda celebrou neste ano o Jubileu de Platina, uma série de comemorações em razão dos 70 anos da Rainha no trono britânico.

O filho de Elizabeth, o Príncipe Charles(73) homenageou a mãe na conta do Twitter que compartilha com sua esposa Camilla Parker(74). "Desejando a Sua Majestade a Rainha um aniversário de 96 anos particularmente especial hoje, enquanto celebramos seu Jubileu de Platina", escreveram o Príncipe de Gales e a Duquesa de Cornwall.

Além do filho, Elizabeth II ainda recebeu um parabéns especial do neto, Príncipe William (39) e sua esposa Kate Middleton (40).

No Instagram, o Duque e da Duquesa de Cambridge postaram uma foto ao lado da Rainha e outra dos seus filhos com a bisavó. "Desejando Sua Majestade a Rainha um aniversário de 96 anos muito feliz", escreveu o casal na legenda da postagem.

E o ex-jogador de futebol David Beckham (46) também desejou um feliz aniversário para a monarca. "Desejando um feliz aniversário de 96 anos a Sua Majestade a Rainha. Neste ano do Jubileu de Platina, celebramos seu incrível serviço. Temos muita sorte de ter uma liderança tão inspiradora para o nosso país", escreveu o britânico em seu Instagram.

A Família Real também fez uma homenagem para a Rainha ao publicar no Instagram uma foto de Elizabeth II quando ela tinha apenas dois anos.

