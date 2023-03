Com evento cada vez mais próximo, Harry e Meghan são aconselhados a não irem à coroação do rei Charles III

Ex-mordomo da princesa Diana acredita que seria melhor o casal não aparecer para evitar o rei, que está furioso devido aos comentários críticos

A coroação do rei Charles III (74) está cada vez mais proxima, o evento está marcado para o dia 6 de maio e ainda não existe a confirmação se o filho mais novo do rei, O príncipe Harry (38) e a duquesa Meghan Markle (41) estarão presentes na ocasião.

Porém segundo fontes próximas, eles irão enfrentar a "ira" do rei Charles III se decidirem comparecer à coroação, acredita um ex-mordomo da princesa Diana (1961-1997). Paul Burrell, que se tornou comentarista da família real britânica na imprensa inglesa após trabalhar com Lady Di, considera que é melhor os Sussex não irem ao evento.

Segundo o ex-funcionário da monarquia, Charles estaria furioso após ver os ataques de Harry à sua esposa, a rainha Camilla Parker Bowles (75), em entrevistas à imprensa e no livro de memórias lançado pelo caçula, o polêmico 'O Que Sobra'. Em janeiro, por exemplo, o príncipe classificou a madrasta como uma "vilã" e uma pessoa "perigosa" numa entrevista ao programa '60 Minutes'.

"A ira do rei ainda está para cair sobre seu filho. Ele criticou a mulher que ama em público", afirmou Burell à revista Closer, segundo o site Express.

Ele então, aconselhou: "Harry e Meghan deveriam ficar nos Estados Unidos e viver uma vida longa e feliz lá. Não há vida para eles aqui [no Reino Unido] agora. Eles viraram as costas para a família real, para o país e as pessoas do país."

O ex-mordomo de Lady Di aposta que, mesmo se Harry decidir comparecer na cerimônia, provavelmente irá sozinho. “É provável que seja incrivelmente desconfortável se eles comparecerem, especialmente Meghan. Eles estão preparados para arcar com as consequências?", afirmou. “Eu não acho que Meghan seja corajosa ou forte o suficiente para estar lá – ela teria que olhar nos olhos de uma família que ela empurrou para baixo do ônibus."