Chiquinho Scarpa recusou convite de Rei Charles III? Conde abre o jogo sobre coroação

Em entrevista à CARAS Brasil, Chiquinho Scarpa explicou por que pode ficar de fora da coroação de Rei Charles III

Chiquinho Scarpa (71) anunciou, nos últimos dias, que foi convidado para a cerimônia de coroação do Rei Charles III (74), no dia 6 de maio, em Londres, na Inglaterra. O conde paulistano, no entanto, pode acabar de fora do evento da realeza britânica por conta de sua saúde.

No ano passado, Chiquinho ficou meses internado em hospitais de São Paulo e chegou a enfrentar 10 cirurgias devido a diverticulite (inflamação do quadro digestivo) e outras complicações. Em entrevista à CARAS Brasil, o playboy explica que o convite para a coroação não agradou sua equipe de médicos. “ Eles não gostaram da ideia, mas ficaram de avaliar até o começo de maio para ver se tenho ou não condições de viajar ”, explica.

Em recuperação em sua mansão no Jardim América, Scarpa avalia que segundo os médicos, entre as preocupações com a viagem está o contato com milhares de pessoas, uma vez que o milionário ainda se encontra em recuperação. Uma das médicas responsável pelo acompanhamento de Chiquinho Scarpa é Ludhmila Hajjar.

Caso seja autorizado a viajar, Chiquinho Scarpa deve sair do Brasil junto ao seu fraque – que já está separado - na quinta-feira, 4, e desembarcar no país europeu no dia seguinte. O retorno estaria previsto para o dia 7 de maio, domingo. “Eu confirmei, mas eu acredito que não vão deixar eu ir, além do mais não posso nem comer nem beber”, explica o conde, que tem ligado com uma dieta à base de comida pastosa e água até o próximo mês de junho.

UMA AMIZADE REAL

“Somos amigos desde que nasci” , afirma Chiquinho Scarpa ao ser questionado sobre sua ligação com o Rei Charles III. O ricaço conta que já fez inúmeras visitas ao monarca, ocasião em que tomam juntos um vinho do porto de sua preferência.

Filho de uma escocesa, Chiquinho Scarpa relembra, ainda, que além da residência da realeza, já esteve com o Rei Charles na Escócia, em uma ocasião. “Minha mãe era uma McClelland” , ressalta o magnata. Para ele, a manutenção da realeza na Inglaterra é fundamental para o país europeu.

“Se você abrir a boca contra a família real, eles pulam em cima. Todos os ingleses têm um respeito muito grande pela monarquia. Ela não reflete em nada, mas é dona dos lugares, então se quiser acabar com a Inglaterra acaba”, analisa Chiquinho Scarpa, que se refere aos ingleses como “inquilinos” da família Real.

MANSÃO À VENDA

De acordo com Chiquinho Scarpa, em 2023 já são 13 anos que sua mansão, no Jardim América, em São Paulo, se encontra à venda. A residência de 1,5 mil m² chegou a ser vendida por R$ 120 milhões para um comprador árabe, mas o negócio, segundo o conde, foi por água abaixo.

Desde então, o local já foi anunciado por R$ 100 milhões, R$ 80 milhões e agora segue à venda por R$ 60 milhões. O milionário conta que o motivo da venda tem a ver com a imensidão do espaço. “Dá muito trabalho para mim, são 16 empregadas domésticas. É muito grande e eu sou sozinho, toma muito tempo de mim”, afirma.