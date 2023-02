Carta de 2014 vem à tona e revela verdades sobre a briga entre Meghan Markle e Kate Middleton

Uma carta de 2014 escrita por Meghan Markle foi resgatada e mostra que treta com Kate Middleton é longa e antiga

Uma carta de 2014 veio à tona sobre a família real britânica. Meghan Markle sempre foi uma mulher empoderada. Antes de se casar com o Príncipe Britânico Harry, ela escrevia algumas cartas e textos em um blog "The Tig", voltado de dicas, viagens, relatos e lifestyle da atriz, voltada para o feminismo e para reflexões do papel da mulher. O PageSix, um site estadunidense, resgatou uma de suas cartas neste antigo blog e a publicou, revelando uma treta antiga da duquesa.

A carta publicada há 9 anos trazia algumas reflexões sobre a tão almejada "vida de princesa" à qual muitas mulheres se pegam desejando. No texto, Meghan critica a adoração às famílias reais e mostra como são um reflexo da cultura machista, e cita a Princesa Kate Middleton, esposa do Príncipe William, seu cunhado:

"Para aqueles não familiarizados com o desenho dos anos 1980, She-Ra é a irmã gêmea do He-Man e uma rebelde real portadora de uma espada e conhecida por sua força. Nós, com certeza, não estamos falando de uma Cinderela. Mulheres adultas parecem se apegar a esse sonho infantil. Olhem, por exemplo, para toda a pompa e circunstância em torno do casamento e das conversas intermináveis sobre a Princesa Kate", escreveu Meghan na época.

Meghan Markle e Kate Middleton não tem uma boa relação há anos, e isso ficou ainda mais evidente após o lançamento do livro escrito por Harry, 'Spare', e da série da Netflix "Harry & Meghan".

Príncipe William e Kate Middleton eram fãs de Meghan Markle?

Harry contou em seu livro 'Spare' que Kate e William eram fãs de "Suits", série que Meghan protagoniza. A série ganhou muita popularidade desde o lançamento e alcançou um sucesso mundia. Entre os fãs do programa estavam o Príncipe e Princesa herdeiros do trono. Harry conta em seu livro que ficou perplexo: "Fiquei perplexo. Até que William e Kate explicaram que eram espectadores regulares - ou melhor, religiosos - de 'Suits'. Ótimo, pensei, rindo. Tenho me preocupado com a coisa errada. Todo esse tempo pensei que talvez Willy e Kate não aceitassem Meg na família, mas agora eu tinha que me preocupar com eles perseguindo-a por um autógrafo".