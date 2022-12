Apresentador que escreveu ofensas misóginas contra Meghan Markle é criticado

Jornalista escreveu artigo no "The Sun" detonando Meghan Markle e foi condenado até pela própria filha

O apresentador britânico Jeremy Clarkson está sendo altamente criticado após escrever um artigo para o jornal 'The Sun' dizendo o quanto odiava Meghan Markle, a duquesa de Sussex. Vale lembrar que ele se reuniu com a rainha consorte Camilla Parker uma semana antes do texto vir a tona.

“À noite, não consigo dormir deitado ali, rangendo os dentes e sonhando com o dia em que ela será obrigada a desfilar nua pelas ruas de todas as cidades da Grã-Bretanha enquanto a multidão grita: 'Que vergonha!' e jogue pedaços de excremento nela", escreveu fazendo referência a uma cena da série Game of Thrones.

Clarkson também escreveu odiar Meghan mais do que Rose West, a serial killer que torturou e assassinou várias jovens nas décadas de 70 e 80 junto ao marido. Além de dizer que Harry tinha relacionamentos com garotas de programa antes de Meghan e que se tornou fantoche dela e do politicamente correto.

O órgão regulador independente da imprensa britânica recebeu mais de seis mil denúncias pelo conteúdo ter sido publicado.

Nicola Sturgeon, primeira-ministra da Escócia e que também foi citada no artigo do apresentador, se manifestou. "Acho que o que ele disse sobre Meghan Markle foi profundamente misógino e absolutamente terrível e horrível", disse ela, segundo o The Times. "Meu sentimento avassalador sobre caras como Jeremy Clarkson é pena. Quero dizer, o que torna alguém tão distorcido pelo ódio que acaba escrevendo essas coisas? Acho que possivelmente dá uma ideia de Jeremy Clarkson e do tipo de pessoa que ele é", disse.

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, também se pronunciou no Twitter: "Como Jeremy Clarkson deve saber - as palavras têm consequências. As palavras em seu artigo não são brincadeira - são perigosas e indesculpáveis. Estamos em uma epidemia de violência contra as mulheres e meninas e homens com vozes poderosas devem fazer melhor do que isso".

Até a filha de Jeremy, Emily Clarkson, o criticou: "Quero deixar bem claro que sou contra tudo o que meu pai escreveu sobre Meghan Markle e continuo apoiando aqueles que são alvo de ódio online”.

Apresentador se pronunciou sobre artigo contra Meghan Markle

Após tamanha repercussão, o apresentador de Top Gear se pronunciou via Twitter: "Em uma coluna que escrevi sobre Meghan, fiz uma referência desajeitada a uma cena de Game of Thrones e isso caiu mal com muitas pessoas. Estou horrorizado por ter causado tanto dano e terei mais cuidado no futuro".

Meghan Markle e o príncipe Harry não se manifestaram sobre o caso. O artigo foi retirado do ar.