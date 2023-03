Após sucesso muito maior que esperado, o livro de príncipe Harry conta com novos capítulos na nova edição

Nova edição de livro de Príncipe Harry terá capítulos bombásticos

“O que Sobra”, o livro de memórias do Príncipe Harry (38) vendeu muito acima do esperado e agora, segundo o jornal “The Sun”, a editora prepara uma nova edição do livro, e pelo menos um novo capítulo adicional na nova versão. O próprio Harry confessou que estava muito orgulhoso e feliz com o resultado de seu trabalho.

Agora o príncipe e a editora Penguin Random House estão analisando incluir na próxima edição, que será em brochura, mais algumas informações que ficaram de fora da primeira edição.

“O príncipe Harry já está planejando adicionar pelo menos um novo capítulo à nova versão em brochura. Vai ser no final deste ano ou no início do próximo, quando as vendas de capa dura terminarem”, disse a fonte.

O Duque de Sussex afirmou recentemente que tem material suficiente para fazer outro livro semelhante, com histórias de sua autobiografia que ele assegura que sua família nunca o teria perdoado por compartilhar.

Harry admite que tiveram que recortar o livro em 50%, deixando para trás páginas polêmicas e sensíveis.

“O primeiro rascunho era diferente. Tinha 800 páginas e agora caiu para 400 páginas. Poderiam ter sido dois livros, coloque dessa forma. E o difícil foi tirar as coisas”, revelou ao diário “The Daily Telegraph” em janeiro.

“Há algumas coisas que aconteceram, especialmente entre mim e meu irmão, e até certo ponto entre mim e meu pai, que eu simplesmente não quero que o mundo saiba. Porque eu acho que eles nunca me perdoariam.”, reconhece.

Harry acrescentou que o livro foi escrito com o autor vencedor do Pulitzer, J.R. Moehringer (58) depois que eles tiveram 50 chamadas de zoom para discutir seu conteúdo.

Processo

Semana passada foi confirmado que Meghan Markle está sendo processada pela meia-irmã Samantha Markle em US$ 75 mil (R$ 390 mil) em danos pelos comentários feitos sobre ela na na biografia “Finding Freedom”, escrita por Omid Scobie e Carolyn Durand, e também pela entrevista que concedeu a Oprah Winfrey em 2021.