Após longa recuperação, Princesa Charlene de Mônaco volta para casa com marido e filhos

A Princesa Charlene de Mônaco voltou para casa com seu marido e seus filhos após 4 meses em recuperação na Suíça

CARAS Digital Publicado em 14/03/2022, às 20h39

Nesta última semana, a Princesa Charlene de Mônaco (44) voltou para casa com seu marido e filhos após uma longa recuperação.

De acordo com uma nota divulgada pelo palácio de Mônaco neste último sábado, 12, a Princesa irá continuar sua: "convalescença no Principado com o marido e os filhos ao seu lado".

A mãe da Princesa Gabriela e do Príncipe Jaques estava recebendo tratamento em uma clínica na Suíça em novembro de 2021. Após 4 meses, a Princesa conseguiu uma boa recuperação.

Ao fim do ano passado, a esposa do Príncipe Albert se internou voluntariamente na clínica após sofrer de exaustão física e metal.

Em janeiro deste ano, durante um feriado em Mônaco, foi revelado que a Princesa já estava se recuperando.

O que aconteceu com a Princesa Charlene?

Em maio de 2021, a Princesa Charlene aterrizou na África do Sul para uma viagem que duraria 10 dias. Porém, a monarca sofreu complicações vindas de um procedimento de otorrinolaringologia. Estas complicações fizeram a Princesa ficar no país africano por seis meses.

Em novembro do ano passado, a Princesa de Mônaco voltou para casa, mas logo depois decidiu ir para uma clínica por conta das exaustões físicas e mentais.