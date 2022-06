Após as comemorações do Jubileu de Platina, Kate Middleton faz visita à caridade

A Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, visitou uma caridade que trabalha com crianças vulneráveis da Inglaterra

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 16h38

Nesta quarta-feira, 8, dias após as comemorações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II (96), Kate Middleton (40) deu continuidade a suas tarefas reais.

A Duquesa de Cambridge visitou uma ONG que trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade na Inglaterra. A caridade distribui brinquedos, roupas e itens essenciais para crianças pequenas.

Os trabalhos reais da esposa do Príncipe William são em sua maior parte voltados para as crianças pequenas. No começo do ano, a mãe de Louis (4) visitou a Dinamarca para aprender um pouco mais sobre a primeira infância.

Em seu Instagram, Kate publicou algumas fotos da visita e escreveu: “É maravilhoso ouvir como estes voluntários trabalham próximo de cada família e entendem suas necessidades pessoais, providenciando um suporte especial de uma maneira que eles sejam tratados com amor, gentileza e dignidade”.

