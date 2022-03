Após cancelarem visita a vilarejo, Príncipe William e Kate Middleton chegam em Belize

Príncipe William e Kate Middleton começaram a turnê real pelo Caribe depois de protestos em um vilarejo de Belize

Neste último sábado, 19, o Príncipe William (39) e sua esposa Kate Middleton (40) aterrizaram em Belize para sua turnê real pelo Caribe.

O Duque e a Duquesa de Cambridge chegaram ao país da América Central após uma viagem de 11 horas em um avião das Forças Aéreas da Inglaterra. O avião do casal pousou na cidade de mesmo nome do país.

Os pais de George (8), Charlotte (6) e Louis (3) pousaram em Belize vestindo azul. William vestia um terno azul-claro com uma gravata preta, e sua esposa usava um elegante vestido azul-escuro. O Duque e a Duquesa vestiram as roupas da chegada no avião.

Ao pisaram em Belize, os membros da Família Real foram recebidos pelo Primeiro Ministro de Belize e sua esposa. William teria dito para o Primeiro Ministro: "É encantador estar aqui".

Em seu Instagram, o Duque e a Duquesa compartilharam alguns cliques da sua chegada no país do Caribe. Em uma das quatro fotos postadas, podemos ver o casal saindo o avião em que os levou.

Na legenda da postagem, o casal real escreveu: "Chegando em Belize, a primeira parada da nossa turnê pelo Caribe!". Ao lado da frase, estavam as siglas dos países que William e Kate visitarão na turnê: Belize, Jamaica e Bahamas.

A turnê pelo Caribe acontece em comemoração aos 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth II (95) e já vinha sido especulada desde janeiro deste ano.

Bem vindos?

Antes da chegada na cidade de Belize, o Príncipe e a Duquesa visitariam um vilarejo no país caribenho. Porém, após protestos anti colonialismo, o casal cancelou o passeio.

Outro fato que incomodou os moradores do vilarejo foi que o Duque e sua esposa pousariam um helicóptero no campo de futebol local.

Um dos moradores chegou a ser fotografado com um cartaz que dizia: "Príncipe William deixe nossa terra".

Confira aqui imagens do Príncipe William e Kate Middleton em Belize!

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Vestindo azul, Kate Middleton e Príncipe William pousaram em Belize

- Foto: Getty Images

Ao chegarem no país da América, o Duque e a Duquesa se encontraram

com o Primeiro Ministro de Belize e sua esposa - Foto: Getty Images