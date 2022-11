Amigo revela que Rainha Elizabeth II lutou contra grave doença antes de morrer

Em livro, amigo da Família Real revelou que a Rainha Elizabeth II teria lutado contra um câncer antes de falecer

A Rainha Elizabeth II (1926 - 2022) teria lutado secretamente contra uma grave doença durante seu último ano de vida. Segundo o autor Gyles Brandreth, que foi amigo do príncipe Philip (1921 - 2021), ex-marido da monarca, ela lutava contra um câncer na medula óssea.

Ele fez a revelação no livro Elizabeth: An Intimate Portrait (Elizabeth: um retrato íntimo, em tradução livre), recém-lançado no Reino Unido, contudo, o atestado de óbito da rainha divulgado em setembro afirmou que a causa da morte foi natural.

O ator, aliás, revelou na obra que soube através de fontes confiáveis do alto escalão da realeza que a rainha estava com câncer. "Isso explicaria seu cansaço e perda de peso e aqueles 'problemas de mobilidade' sobre os quais sempre nos contavam durante o último ano de sua vida", escreveu ele, que ainda explicou que a doença afeta os idosos, sendo um dos sintomas a dor óssea.

"Atualmente, não há cura conhecida, mas o tratamento inclui medicamentos para ajudar a regular o sistema imunológico e medicamentos que ajudam a prevenir o enfraquecimento dos ossos. Isso pode reduzir a gravidade dos sintomas e prolongar a sobrevida do paciente em meses ou dois a três anos", acrescentou.

Gyles Brandreth ainda revelou que Elizabeth havia dito a uma dama de companhia que precisava se manter ocupada para lidar com a perda do marido, contudo, isso não fez muito bem a ela, já que no outono passado a monarca ela sentiu uma falta de energia e precisou se manter em repouso após ordens médicas. A Rainha Elizabeth II, vale lembrar, faleceu no dia 8 de setembro, aos 96 anos.

