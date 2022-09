Aliança da rainha Elizabeth, com a qual ela será enterrada, possui texto secreto

A rainha Elizabeth II, o marido Philip e o profissional que fez a gravação são os únicos que sabem a mensagem escondida

CARAS Digital Publicado em 14/09/2022, às 17h52

A rainha Elizabeth II será sepultada na próxima segunda-feira, 19, e vai usar apenas duas joias sentimentais, segundo o The Daily Mail. O feito poder eternizar a mensagem secreta que contém na peça do casamento da britânica.

De acordo com o livro Prince Philip: A Portrait of the Duke of Edinburgh, a autora Ingrid Seward conta que existem algumas palavras gravadas na aliança de casamento da monarca com o príncipe Philip. As palavras só são conhecidas por ela, o marido e a pessoa que fez a gravação na joia.

"Elizabeth nunca a tira, e dentro do anel há uma inscrição. Ninguém sabe o que diz, a não ser a pessoa que fez a gravação, a rainha e seu marido", diz uma parte da publicação.

Além da aliança, Elizabeth deve ser enterrada com um par de brincos de pérolas, que eram usados com frequência pela britânica, que possuía vários pares, de diferentes tamanhos.

FAMÍLIA REAL SE REÚNE NO CORTEJO DO CAIXÃO DA RAINHA ELIZABETH II EM LONDRES

A família real britânica se reuniu e fez uma aparição em público para mais uma despedida da Rainha Elizabeth II, que faleceu em 8 de setembro. O caixão dela foi levado em procissão pelas ruas de Londres, na Inglaterra, do Palácio de Buckingham até o prédio do Parlamento.

O cortejo fúnebre aconteceu com os integrantes da família real andando a pé atrás do caixão, que estava em uma carruagem. O momento contou com a presença do Rei Charles III, a princesa Anne, o príncipe Andrew, o príncipe Edward, o príncipe William e o príncipe Harry. Vale destacar que Andrew e Harry não usavam uniformes militares. Andrew perdeu seus títulos reais ao se envolver em escândalos, e Harry abdicou de seus serviços na realeza para viver nos Estados Unidos com a esposa, Meghan Markle.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!