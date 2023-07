Prime Day: 12 itens incríveis em oferta para o seu pet

Ração, brinquedos e outros produtos que vão deixar o dia a dia do seu pet ainda melhor

O Prime Day está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de garantir produtos incríveis em ofertas exclusivas para assinantes! Para que o dia a dia do seu pet seja ainda mais produtivo, confortável e divertido, preparamos uma lista com 12 produtos com ótimos preços para seu melhor amigo de quatro patas.

Confira e escolha os seus:

1. Ração Pedigree para cães médios e grandes: https://amzn.to/3Dal1kx

Reprodução/Amazon

2. Ração Whiskas para gatos adultos: https://amzn.to/44ks06h

3. Brinquedo macaco marrom, Chalesco: https://amzn.to/3rrAt9z

4. Coleira peitoral regulável, My Pet Brasil: https://amzn.to/3NJi9Qy

5. Cama nuvem de pelúcia, Fábrica Pet: https://amzn.to/3OahtVF

6. Guia retrátil star flex para cães, Amicus: https://amzn.to/3pT6B5c

7. Brinquedo para cachorro com petisco interativo, Outward Hound: https://amzn.to/46NsaFa

8. Brinquedo premium de borracha natural, Chew King: https://amzn.to/3XKIFhb

9. Tapete higiênico com aroma de lavanda, Ultra Pads, PetLike: https://amzn.to/46DvQZU

10. Fonte bebedouro, Petlon: https://amzn.to/3Obo8iw

11. Arranhador Elegance para gatos, Chalesco: https://amzn.to/3PWZpzJ

12. Alimentador automático com câmera, Mimo: https://amzn.to/3XQJqFa

