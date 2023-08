Priscila Fantin assume insegurança no Dança dos Famosos: "Tinha preconceito"

Em participação no PODCAST CARAS, Priscila Fantin revelou que enfrentou timidez para vencer o Dança dos Famosos 2023

Priscila Fantin (40), vencedora do Dança dos Famosos 2023, admitiu que enfrentou grandes medos e inseguranças durante a competição do Domingão com Huck, na TV Globo. Em participação no PODCAST CARAS, ela abriu o coração e contou como conseguiu superar as adversidades do processo.

"Tinha uma insegurança de estar ali vulnerável, exposta para ser julgada, não só pelo júri, mas pelo Brasil todo e em um lugar que eu não me sinto confortável", disse ela, que ainda garantiu respeitar os amantes da área: "Eu acho que dançar é muito poderoso, é muito potente. Eu acho o dançar uma coisa incrível, muito forte".

Apesar de ter arrasado nos mais diversos gêneros musicais durante a temporada, Priscila disse que nunca foi uma pessoa de dançar, principalmente em público. "Eu não me sinto confortável dançando. Eu tenho vergonha, sou tímida, sou mais reservada, não gosto de chamar atenção", confessou.

A artista completou dizendo que enfrentar sua timidez foi um dos principais motivos que a fez aceitar o convite para entrar no quadro. "Tinha essa luta minha, comigo mesma. Isso foi um dos grandes motivos pra gente falar: 'Não, vamos fazer'. Ele me deu todo esse suporte e falou: 'Vai'. Porque é importante para sua evolução interna, sabe?", contou.

"Eu sentia que eu ia ter uma transformação, porque eu mesma tinha um preconceito de mim dançando. Eu achava que eu não sabia, que eu não conseguia, que eu fazia tudo descoordenadamente que eu não ia conseguir dançar funk nunca na minha vida ", declarou.

Ela continuou reafirmando que dançar funk foi, de longe, um dos grandes desafios da temporada. "O funk foi um tabuzão que eu quebrei naquela coreografia, foi tudo uma coisa muito pessoal", disse ela.

Vale destacar que, além de todo o processo pessoal com a dança, Priscila também enfrentou um problema de saúde durante o Dança dos Famosos 2023. Logo no início do jogo a atriz foi diagnosticada com inflamação no intestino e, mesmo sentindo fortes dores nas apresentações, ela conseguiu crescer no jogo.

A final do Dança dos Famosos 2023 foi disputada entre Priscila, Rafa Kalimann e Carla Diaz. Ao lado de Rolan, a atriz terminou o quadro com 139,6 pontos. Enquanto Carla e Diego Basílio fecharam com 139,3 e Rafa e Fernando Perrotti ficaram com 139,2.