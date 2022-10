Micael Borges revelou que já sentiu vergonha de gravar algumas cenas de trabalhos

Bem-humorado, Micael Borges confessa durante entrevista no PODCARAS que já teve vergonha de gravar algumas cenas de seus trabalhos

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 19h48

Nesta quinta-feira, 20, Micael Borges (33), bateu um papo com o Podcaras e revelou que já se sentiu constrangido ao gravar algumas cenas durante a sua carreira nas telinhas.

Durante a conversa, o ator de 'Só se for Por Amor' abriu o coração e relembrou alguns projetos específicos que ficou com vergonha de gravar. "Eu tenho vergonha de algumas cenas minhas, vergonha de algumas cenas de Malhação que eu estava aprendendo muita coisa ainda, tenho vergonha de algumas cenas de Rebelde!", confessou.

CONFIRA A PARTICIPAÇÃO DE MICAEL BORGES NO PODCARAS:

AMOR OU CARREIRA?

Ao final do bate-papo, Micael respondeu a pergunta: "Se tivesse que escolher entre seu amor e sua carreira, o que você escolheria?", sem hesitar, ele logo disse: "Quando o amor é verdadeiro, ele já tá incluso na carreira. [...] Se você tiver que decidir entre ficar com uma pessoa e a carreira, alguma coisa não tá dando certo no seu romance... Ninguém que esteja trabalhando comigo vai vir me perguntar, ou sua esposa, ou a sua carreira, ou é minha família ou é minha família".