Micael Borges relata algumas experiências sobrenaturais que já vivenciou: "Eu vi dois vultos!"

O ator Micael Borges relatou ao PODCARAS que tem sensibilidade aflorada desde criança

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 19h00

Nesta quinta-feira, 20, o ator e cantor Micael Borges (33) surpreendeu os ouvintes do PODCARAS ao relatar algumas experiências paranormais que já vivenciou.

O ator de 'Só Se For Por Amor' teve uma conversa surpreendente e abriu o coração ao revelar que tem a mediunidade aflorada desde pequeno e que, inclusive, já teve algumas experiências sobrenaturais.

"Quando eu era mais novo, eu tava saindo para ir visitar minha namorada, eu morava ainda no Vidigal, aí tava saindo de casa. E aí [...] alguma coisa na minha cabeça, diz: não vai, não sai... Só que isso tava acontecendo sempre. Eu falei: será, que eu tô começando a ficar com crise de pânico? Eu falei: ah, eu vou! Aí eu abri o portão... Aí eu saí, aí alguma coisa na minha cabeça... você vai mesmo? Não vai!", iniciou o artista.

"E eu falei, não vou! Me benzi, [...] voltei para casa, sentei no sofá de cabelo molhado... Minha mãe falou: não vai lá ver sua namorada?... Ai, eu falei para ela: eu tô começando a achar que eu tô começando a ter crise de pânico, porque eu sempre escuto alguma coisa... Não sei o quê deu, daí depois de 15 minutos, faltou luz, tiroteio pra caraca no Vidigal... Aí minha mãe falou: nunca Ignore essa voz!", disse ele.

Na sequência, Micael Borges falou sobre a aparição que teve dentro da própria casa. "Não tem nem dois anos [...] eu tava dormindo, isso era meia-noite [...] Aí eu abri o olho tudo escuro... Eu vi dois vultos, aí eu olhei assim pro lado, eu vi uma coisa maior e uma menor. Eu falei: eu acho que é a minha esposa que foi usar o banheiro. Aí sempre quando eu acordo, eu olho pro pontinho da televisão, vermelhinho, para ver se eu tô sonhando... Aí eu olhei, aí foi o único momento em que eu tive uma sensação de medo! Eu tive medo! Eu falei: cara, acho que alguém entrou em casa!", contou.

"Aí, eu fui levantando devagarinho. Eu falei: eu estou acordado... meu filho tá aqui, minha mulher, eu tô acordado... Quando eu fui fazer assim, o negócio sumiu! Ah, na hora me veio uma sensação tão gostosa! Eu nunca tinha sentido uma coisa tão maravilhosa, foi muito bom, foi uma energia e uma sensação muito boa!", relembrou.

Recentemente, em outra ocasião, o ator relatou que estava em casa quando vivenciou uma experiência parecida. "Eu tava sentado no sofá, nesse dia não tava ventando...A porta abriu até o final, eu fiquei meio assim... eu falei não é possível? Eu fico buscando explicações. Mas, no fundo, no fundo, eu acredito que tem alguma coisa que quer falar comigo!", finalizou.

VEJA A ENTREVISTA DE MICAEL BORGES AO PODCARAS: