Manoel Soares revela que primeiro X-Salada que comeu na vida foi dado por bandido: 'Lealdade'

Em participação no podcast CARAS, Manoel Soares relembrou seu passado e revelou que primeiro X-Salada que comeu foi dado por um bandido

Manoel Soares (44) revelou que o primeiro X-salada que comeu na vida foi dado por um bandido. Em participação no podcast CARAS, o jornalista falou sobre a criminalidade no país e relembrou seu passado. Ele ficava em volta de uma quitanda pedindo um pedaço do lanche das pessoas, sendo ignorado e xingado muitas vezes, quando acabou recebendo isso de um criminoso. Então, esse gesto mesmo vindo de alguém do crime o fez criar um afeto por ele. "Lealdade".

"E pra mim isso foi muito doido porque eu nunca tinha comido um x-salada inteiro sozinho. Aí você imagina que a primeira experiência que você tem com algo que você deseja muito, foi dado por um cara com uma arma na cintura, num gesto de afeto. A possibilidade de você estabelecer uma conexão de lealdade com esse cara que vai muito além de qualquer outra coisa, é muito forte. E isso eu acho que cabe uma reflexão muito intensa", afirmou Manoel Soares.

O comunicador ainda falou sobre quem entra atualmente no mundo do crime. "As pessoas precisam entender que a juventude que hoje está entrando no crime, ela não está entrando somente pelo dinheiro, pela ostentação. Ela está entrando para fazer parte de um grupo. Para pertencer a alguma coisa. E ela só está entrando para pertencer a alguma coisa, porque muitas vezes o Estado, ou a família, por conta de todo o seu universo de exclusão, não proporciona a esse indivíduo uma relação de pertencimento".

MANOEL SOARES RELEMBROU FUGA COM A MÃE NA INFÂNCIA

O jornalista desabafou sobre a fuga que precisou fazer ao lado da mãe e dos irmãos na infância. Ele relembrou seu passado de superação. Seu pai era chefe do tráfico, sua mãe era escravizada e serviu como iniciação sexual de criminosos. Ele foi criado em Salvador, na Bahia, mas deixou a comunidade em que vivia aos 8 anos de idade.

Dona Ivanete, a mãe de Manoel Soares, conseguiu reunir forças para sair de casa com os filhos e foi auxiliada por mulheres que eram da vizinhança. "A fuga dela foi cinematográfica, porque ela distribuiu as nossas roupas nas casas das vizinhas, que saíram com sacolas de supermercado, mas na verdade estavam levando o que seria a nossa bagagem e todas nos encontraram na rodoviária. Cada sacolinha formou um sacolão grande, porque tinha que fugir para meu pai não saber...", disse ele.

"Eu não vou esquecer que a nossa comida eram uns potes amarelos cheios de farofa. Durante três dias a gente foi comendo farofa e suco dentro do ônibus. Uma mulher, com uma criança de 4 meses, um filho de 12, um de 8 e um de 4 e só ela na estrada... E eu estou falando de uma mulher de 28 anos, pra mim é extremamente revolucionário o que ela fez. O principal objetivo dela é que nós não fôssemos entregues à marginalidade, porque minha mãe entendia que a gente precisaria sobreviver", completou Manoel Soares.