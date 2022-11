Lucas Guimarães choca ao falar de tatuagem para Carlinhos Maia

Lucas Guimarães falou ao PodCaras sobre sua tatuagem para Carlinhos e se iria removê-la

18/11/2022

O influenciador e apresentador do 'Podcats' Lucas Guimarães surpreendeu ao dizer que tem tatuagem com o nome do ex-marido Carlinhos Maia. Em conversa no PodCARAS, ele listou suas tatuagens e revelou a tatuagem em local ousado para o ex.

Guimarães começou falando de suas tatuagens e a mostrando: "Signo de aquário, aqui é símbolo do infinito, uma âncora que é recuso me afundar, aqui é uma lâmpada para novas ideias, novas coisas e aqui é o tempo e abaixo desse tempo tem Deus".

"A última que eu fiz é a que eu mais amo. É uma asa de anjo, quando coloquei essa asa é que toda vez que eu ohar eu sei que eu posso voar e ir cada vez mais alto", explicou ele, que ainda contou que tem uma em homenagem a avó, que faleceu em 2020.

Ele então chocou ao tentar mostrar uma delas: "Tenho uma do Carlinhos, bem perto do p*nto. Tá escrito o nome do Carlinhos, ele tem uma também".

Questionado se iria apagar, ele respondeu: "Acho que não.Não pode apagar a história que você teve com o outro. É muito bizarro isso quando você passa muito tempo com alguém que as pessoas querem que você apague, que você comece a enxergar o outro como inimigo. Eu falo assim ‘sempre foi a gente contra o mundo’ não tinha esse negócio de melhor amigo, seguidor, família".

Assista ao episódio do PodCARAS com Lucas Guimarães: