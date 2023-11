João Gomes recorda início da relação com Ary Mirelle: 'Só ficava, mas brigava demais'

Em entrevista ao Podcast CARAS, João Gomes contou sobre o início do namoro com Ary Mirelle

João Gomes (21) não esconde o quanto está apaixonado por Ary Mirelle (22), sua namorada e mãe de seu primeiro filho, Jorge. Em entrevista ao Podcast CARAS, o astro do piseiro recordou o início da relação com a influenciadora e explicou que, apesar de ter assumido o romance apenas em dezembro de 2022, eles já estavam juntos há meses.

"Comecei a ficar com ela bem no final de 2021, só que a gente não tinha compromisso com nada. Toda vez que eu ia na cidade dela dava um 'oi', aí quando foi no início de 2022 a gente só ficava, mas brigava demais, já parecia um casal mesmo ", começa João Gomes .

De acordo com o artista, seus amigos já sabiam que ele estava gostando de Ary. Então, o músico resolveu levá-la para casa de sua avó, e a apresentar para os familiares como uma amiga —porém, a influenciadora não gostou da ideia. "[Depois], parecia que eu tinha adotado ela, passei um mês com ela para cima e para baixo."

Leia também: João Gomes revela canção inédita e canta trecho do novo projeto; ouça

Foi então, no fim do ano de 2022, que os dois resolveram tornar o relacionamento público. Um dos amigos de João Gomes compartilhou um vídeo em que os dois tomavam "um banho de bica" e dão um selinho no fim do registro.

"Quando a gente começou a ficar mais sério tivemos que ficar num lugar com mais privacidade. Eu boto todo mundo para ficar junto quando eu tô em casa", relembra o artista, que disse que mesmo assim as brigas continuavam, tanto que resultaram em um término curto no início deste ano.

"Acho que é natural ela não entender, porque não é todo rapaz que tem que ficar muitos dias fora. Tinha muita briga, mas a gente se gostava. Aí chegou um dia que a gente se cansou de estar brigando e terminamos. Todo lugar que eu ia o povo perguntava dela e eu bebendo", relembra o artista.

CONFIRA TRECHO DA ENTREVISTA DE JOÃO GOMES AO PODCAST CARAS: