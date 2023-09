Caio Paduan revela que já viveu experiências paranormais: "Não consegui fazer nada"

Em participação no PODCAST CARAS, o ator Caio Paduan revelou que acredita em seres intraterrestres e já viu vultos em sua casa

O ator Caio Paduan (36) revelou que é uma pessoa que tem sensibilidade aflorada e já chegou a ver vultos em sua casa. A confissão do artista aconteceu durante participação no PODCAST CARAS, onde ele também falou sobre acredita em "seres intraterrestres".

Em bate-papo com os apresentadores Fabricio Pellegrino e Pietra Mesquita, o ator detalhou que fez descobertas chocantes sobre os "seres intraterrestres" após iniciar um projeto profissional com alguns amigos. Enquanto faziam pesquisas, eles se surpreenderam com as informações que acabaram colhendo na internet.

"Entrei em um projeto para ajudar na criação e papo vai, papo vem: 'seres intraterrestres'. Eles vivem embaixo da terra, Intraterrestres é real, tem uma galera, várias espécies. Se você conversar com ufólogos, eles vão te falando as coisas, mostrando dados científicos", disse.

Leia também: Caio Paduan fala pela primeira vez sobre separação com Cris Dias: "Uma parceira"

O artista, que está em cartaz com o musical IRON, O Homem da Máscara de Ferro, em São Paulo, completou dizendo que também já viu vultos e que a experiência é constante em sua vida: "Já virou coisa normal. Mas os seres intraterrestres não são tão visíveis".

Questionado o que acabou fazendo durante a experiência, Caio confessou que não conseguiu ter reação e ficou paralisado. "Não consegui fazer nada. Já vi em casa várias vezes, teatros, estúdios", finalizou.

CAIO PADUAN ANUNCIOU SEPARAÇÃO DE CRIS DIAS

Na última semana Caio Paduan e Cris Dias surpreenderam os fãs ao revelar que não estavam mais juntos, depois de quase cinco ano de relacionamento. Em comunicado à imprensa, os dois reforçaram a discrição da vida pessoal de ambos e afirmaram que não estavam interessados em falar mais sobre o assunto.

"O relacionamento do ator Caio Paduan com a jornalista Cris Dias chegou ao fim após quase cinco anos. A decisão foi tomada de maneira conjunta pelas partes envolvidas, ambos continuam com amizade, respeito e carinho, além de estarem com projetos profissionais em andamento juntos. Com respeito à todos, não concederemos entrevistas sobre o assunto", disse a assessoria de imprensa do artista em comunicado oficial.