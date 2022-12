Atriz de ‘Poliana Moça’, Luisa Bresser revela o seu lado empresária

Luisa Bresser contou ao PodCARAS como está a preparação para o lançamento de sua marca de cosméticos

Com apenas 17 anos, a atriz Luisa Bresser, que ficou famosa por interpretar Helena em ‘Poliana Moça’, decidiu empreender. Em entrevista ao PodCARAS, ela revelou que entrou para o universo da beleza ao criar sua própria linha de cosméticos. A atriz disse ter ficado um ano desenvolvendo a fórmula dos produtos e que estava muito ansiosa para contar essa novidade aos seus seguidores.

“Eu vou lançar a minha linha de cosméticos que eu venho preparando há um ano, o skincare é algo que está muito presente na minha rotina, né?! Eu amo, amo me cuidar e a frase do projeto é que ‘quando a gente se cuida a gente aprende a cuidar do outro’, eu acho que é algo muito verdadeiro, algo que está muito presente na minha vida”, falou.

Na sequência, Luisa contou que a linha é completamente inspirada em seu estilo de vida. “A gente vem preparando há muito tempo as fórmulas e realmente é uma linha de skincare completa, tem desde a linha de limpeza até a linha de hidratação, eu acho que também tem a ver com o meu estilo de vida. [...] Toda a embalagem foi baseada na minha vida, então a gente tem vários símbolos de balé que foi algo que sempre estava presente na minha vida, então além do produto em si a estética do produto tem muito a ver comigo”.

Ela então complementou: “Os rótulos foram todos desenhados pela minha equipe [...] a gente desenhou as cores com base nessa vibe clean que tem a ver comigo”.

A artista também revelou que os produtos possuem uma qualidade acima do padrão e os preços serão acessíveis para todos os públicos. “Os preços são totalmente acessíveis para todo mundo e todos os produtos são extremamente bons. A gente ficou um ano realmente vendo a fórmula, indo para indústrias conhecendo todo o processo”.

Ainda, o anúncio do lançamento da marca veio acompanhado de um convite. “A gente vai fazer um evento em comemoração e os fãs estão mais convidados para esse evento. Então vai ser um encontrinho de fãs que eu não fiz por conta da pandemia, depois da novela correria e também mostrando e testando meus produtos para quem quiser ir, viu!?”.

Por fim, Luisa afirmou que está se sentindo realizada com o resultado do projeto. “Eu estou muito feliz, muito grata por estar finalizando este projeto… acho que vai ser assim um grande passo na minha vida, na minha trajetória, então eu realmente estou muito grata a minha mãe e a toda minha equipe”.

VEJA A ENTREVISTA DE LUISA BRESSER AO PODCARAS: