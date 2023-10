Ana Hickmann revela que mentia altura no início da carreira: 'Nunca contava'

Em participação no podcast CARAS, Ana Hickmann falou sobre a pressão estética para seguir na carreira de modelo

Ana Hickmann (42) revelou que mentia sua altura no início da carreira. Em participação no podcast CARAS, a apresentadora falou que falava que sua altura era menor do que realmente era. Ela Ccontou que o comum é que a pessoas aumentem o próprio tamanho ao mentir, então por esse motivo ninguém desconfiava dela. "Nunca contava".

"Eu tenho 1,85m. Só parei de crescer aos 22 anos de idade. Então, aos 15 anos eu tinha 1,82m, cresci mais 3 centímetros. Eu sempre mentia a minha altura para baixo, nunca contava. Sabe por que as pessoas acreditavam? Porque se chegasse uma mulher de 1,80m do meu lado e eu falasse que tenho 1,81m, iam olhar para ela e achar que ela estava mentindo. Ninguém nunca mentia para baixo", disse Ana Hickmann durante a conversa.

"Era muito difícil encontrar outra mulher do meu tamanho. Hoje você encontra outras mulheres altas como eu, mas lá atrás não", completou ela. "Quando eu comecei em 1996, a androginia estava começando a despontar muito forte", afirmou a loira, desabafando sobre a tendência de beleza da época em que iniciou sua carreira de modelo.

A famosa ainda contou que era difícil lidar com a pressão estética imposta e que isso mexeu com seu psicológico. "Mexeu em algumas situações, não tem como dizer que não. Querendo ou não você é jovem e principalmente você está mexendo com a sua autoestima [...] Mas eu entendi aquilo como profissão. Eu nunca me peguei buscando algo por querer ser daquele jeito, como ser humano como beleza feminina. Eu tinha necessidade de fazer certas coisas por conta da minha profissão. Eu preciso fazer o melhor, de alguma forma ou de outra. Mas graças a Deus toda tendência tem começo, meio e fim. Por causa de mulheres brasileiras a tendência começou a mudar", disparou Ana Hickmann.