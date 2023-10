Ana Hickmann rejeita comparação com mulheres mais novas: 'Não quero'

Em participação no podcast CARAS, Ana Hickmann falou sobre o reality show Beleza com Diversidade e a escolha das participantes

Ana Hickmann (42) rejeitou a comparação com mulheres mais novas. Em participação no podcast CARAS, a apresentadora disse que não faz sentido que ela seja comparada a uma moça de 20 anos. Ela falou sobre seu novo projeto, a Plataforma Oceano, que é para influenciadores, atores e outros artistas possam ter uma conexão com marcas de forma mais rápida. "Não quero".

A loira falou sobre o reality show Beleza com Diversidade o qual ela é apresentadora. Ana Hickmann contou como é feita a escolha das participantes, que na primeira edição devem ter entre 18 e 30 anos. "Nasceu dessa vontade que eu tinha de dar a chance para outras mulheres, de diferentes biotipos. Mas aí começaram a aparecer uma série de perguntas. A diversidade é ampla, é idade, pele, peso, tudo! Como a gente consegue criar critérios para não ser injusto? Também precisam ter critérios para ajudar quem vai participar da seletiva. O número de inscritas foi surpreendente", afirmou ela.

A artista falou sobre ser comparada com mulheres de 20 anos. "O que a gente quer é não ter limite de idade. Só que a gente precisa criar formas para não ser desleal. Por que como eu vou comparar uma pessoa de 20 e uma de 50? Eu vou fazer 43, não quero ser comparada com uma mulher de 20! O nosso trabalho é mostrar para as pessoas que está tudo bem a questão da idade, do corpo, sua altura, manequim... mas a gente precisa entender que cada um tem seu espaço e ainda bem que hoje tem espaço para todo mundo".

ANA HICKMANN REFLETE SOBRE A RIVALIDADE FEMININA

Ela ainda refletiu sobre a rivalidade entre as modelos. "A gente sabota com as amigas. Isso é um mal que está entrenhado no ser humano e a gente precisa aprender a boicotar isso dentro de si mesmo. A olhar e falar 'por que eu estou falando mal daquela pessoa? Por que eu estou falando isso da pele dela?'", disparou.

"É uma coisa tão institiva de fazer, mas não precisa. Se a gente for ao contrário, a gente vai viver de uma forma muito melhor. Por que eu tenho que ser cruel com alguém? Estou devolvendo o que fizeram comigo por que se eu aprendi que é ruim?", desabafou a apresentadora. "Essa crueldade, porque é cruel sim, a gente tem que aprender a não fazer. Mulher tem muito de fazer isso com outra mulher e lá atrás se fazia isso de mais. O mercado ditava isso e a gente queria trabalhar e fazia parte do pacote".

Ana ainda falou que não se arrepende, já que o mercado a obrigou ter certas atitudes. "Isso eu acho horrível também. A pessoa falar 'eu me arrependo'. Tivesse buscado outra possibilidade de trabalho. Eu não tenho vergonha, eu tenho muito orgulho de todas as coisas que aconteceram. Se eu não tivesse entrado nesse mercado eu não estaria aqui hoje."