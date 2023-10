Ana Hickmann reflete sobre rivalidade feminina entre modelos: 'Crueldade'

Em participação no podcast CARAS, Ana Hickmann falou sobre o início de sua carreira como modelo e contou que mentia a própria altura

Ana Hickmann (42) refletiu sobre a rivalidade feminina entre as modelos. Em participação no podcast CARAS, a apresentadora relembrou o início de sua carreira e que as mulheres são ensinadas a olharem umas para as outras como adversárias. "Crueldade", disparou ela.

"A gente sabota com as amigas. Isso é um mal que está entrenhado no ser humano e a gente precisa aprender a boicotar isso dentro de si mesmo. A olhar e falar 'por que eu estou falando mal daquela pessoa? Por que eu estou falando isso da pele dela?'", refletiu Ana Hickmann.

"É uma coisa tão institiva de fazer, mas não precisa. Se a gente for ao contrário, a gente vai viver de uma forma muito melhor. Por que eu tenho que ser cruel com alguém? Estou devolvendo o que fizeram comigo por que se eu aprendi que é ruim?", desabafou a apresentadora. "Essa crueldade, porque é cruel sim, a gente tem que aprender a não fazer. Mulher tem muito de fazer isso com outra mulher e lá atrás se fazia isso de mais. O mercado ditava isso e a gente queria trabalhar e fazia parte do pacote".

Ana ainda falou que não se arrepende, já que o mercado a obrigou ter certas atitudes. "Isso eu acho horrível também. A pessoa falar 'eu me arrependo'. Tivesse buscado outra possibilidade de trabalho. Eu não tenho vergonha, eu tenho muito orgulho de todas as coisas que aconteceram. Se eu não tivesse entrado nesse mercado eu não estaria aqui hoje."

ANA HICKMANN MENTIA A PRÓPRIA ALTURA

A apresentadora ainda disse que falava que sua altura era menor do que realmente era. Ela contou que o comum é que a pessoas aumentem o próprio tamanho ao mentir, então por esse motivo ninguém desconfiava dela.

"Eu tenho 1,85m. Só parei de crescer aos 22 anos de idade. Então, aos 15 anos eu tinha 1,82m, cresci mais 3 centímetros. Eu sempre mentia a minha altura para baixo, nunca contava. Sabe por que as pessoas acreditavam? Porque se chegasse uma mulher de 1,80m do meu lado e eu falasse que tenho 1,81m, iam olhar para ela e achar que ela estava mentindo. Ninguém nunca mentia para baixo", afirmou a loira durante a conversa.

"Era muito difícil encontrar outra mulher do meu tamanho. Hoje você encontra outras mulheres altas como eu, mas lá atrás não", completou ela. "Quando eu comecei em 1996, a androginia estava começando a despontar muito forte", disse Ana Hickmann, desabafando sobre a tendência de beleza da época em que iniciou sua carreira de modelo.