Xuxa Meneghel derrete a web ao surgir coladinha com sua cachorrinha: ''Perfeitas!''

Xuxa Meneghel encantou os fãs ao exibir um clique fofo que fez com sua cachorrinha, Doralice

CARAS Digital Publicado em 07/06/2022, às 14h56

Nesta terça-feira, 7, Xuxa Meneghel (59) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento encantador que viveu ao lado de sua cachorrinha, Doralice.

A apresentadora publicou um clique onde ela aparece coladinha com a pet, enquanto davam um longo abraço, mostrando toda a beleza da dupla.

Na legenda, a loira apenas escreveu: "Uma ótima tarde!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Mamãe e filha lindas!", disse um. "Perfeitas!", falou outro. "Coisas mais lindas!", escreveu um terceiro.

Xuxa revela que foi insistente para ficar com Junno Andrade

Recentemente, em uma entrevista para um podcast, Xuxa se divertiu ao lembrar do início do namoro com Junno Andrade (58).

A apresentadora contou que precisou ser insistente para conseguir o primeiro encontro com o amado, sempre ligando para ele enquanto ele se esquivava dela.

"Não é possível que esse cara está fazendo isso. Cara, não é possível. Eu falei: 'ah não, você vai vir. Você vai vir, porque eu estou esperando e você vem!", lembrou ela.

Confira o clique encantador de Xuxa coladinha com sua cachorrinha, Doralice: