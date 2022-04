Wanessa Camargo lamenta morte de seu cachorro e emociona

Catora Wanessa Camargo compartilhou fotos de Bob e emocionou ao contar que ele faleceu

A cantora Wanessa Camargo (39) teve uma perda triste em sua família.

Neste domingo, 10, a artista contou em sua rede social que o seu cachorro Bob faleceu após 16 anos a acompanhando.

Emocionando a todos, a famosa relembrou fotos felizes ao lado do pet e aproveitou para fazer uma declaração final para ele.

"Bob, meu amor, que você esteja agora tendo o descanso dos justos. Que sua chegada seja de acolhimento e amor. Obrigada pelos quase 16 anos de jornada juntos. Obrigada por saber ficar pertinho e quietinho quando eu precisava de companhia, por trazer tanta alegria aos meninos, por nos proteger do visível e do invisível com seu latido forte e imponente, por me fazer sorrir todas as vezes que me lembro de suas traquinagens, como roubar as comidas da despensa", começou dizendo.

"Obrigada, meu amor, por me ensinar o amor sem esperar nada, pois assim você foi, mesmo depois de dias sem te ver, mesmo depois de uma bronquinha, mesmo sem ter tido tempo de te dar atenção… nada mudava. O amor e o carinho estavam sempre ali dentro de você, sempre disponível para todos nós. Você foi e sempre será amado por todos nós. Nós tivemos a honra de sermos sua família. Te amo e nunca me esquecerei de você, do seu olhar…", disse ela.

Por fim, Wanessa Camargo agradeceu mais e se despediu: "Obrigada por me proteger e me ensinar tanto, mesmo nos seus últimos instantes aqui conosco. Instantes eternos no amor. Que minha gratidão e amor possam estar com você por toda a eternidade. Até, meu amor".

