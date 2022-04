Thaís Vasconcellos emociona a web ao se despedir do cachorro da família: ''Dia mais difícil da minha vida''

Thaís Vasconcellos faz texto sentimental após o falecimento do cachorro da família, Frederico

CARAS Digital Publicado em 26/04/2022, às 14h38

A última segunda-feira, 25, foi muito difícil para Thaís Vasconcellos (27) e sua família. Isso porque, infelizmente, chegou a hora de eles se despedirem do cachorro Frederico.

Ainda muito emotiva com a situação, a influenciadora digital decidiu fazer um textinho de despedida para o pet.

Em seu Instagram, ela publicou um registro no qual o dog apareceu ao lado de seu pai e escreveu uma linda homenagem.

“Ontem sem dúvida foi o dia mais difícil da minha vida. Nos despedimos do nosso feroz, do melhor amigo do meu pai, Frederico”, começou na legenda. “Ele era o cachorro mais bobão, doce, mas o mais brabo que já conheci, o mais lindo, conversava com meu pai todas as noites há 12 anos, ontem foi difícil, ainda está sendo, eu não sabia que doeria tanto na minha alma tomarmos essa decisão, mas ninguém aguentava mais, principalmente Frederico”.

“Você foi guerreiro amigão, você foi feroz! Obrigada por tantos momentos de alegria ao longo desses 12 anos e todas as mordidas também, que tiveram algumas… Você é tão incrível que mesmo depois de toda dor, descansou igual você sempre descansou na sala todo satisfeito depois de comer tudo, nem sempre era ração, as vezes era um chinelo inteiro, ou até mesmo alguma peça de roupa que dava sopa. Descansa, todos nos lembraremos de você todos os dias. Nós te amamos muito! Pra sempre!”, disse a esposa de Ferrugem (33) em seguida.

Ao final, a morena se dirigiu diretamente ao seu progenitor: “E ao meu pai, força! Estaremos juntos sempre. Eu nunca vi momento mais lindo, vocês dois se despedindo, o olhar dele dizia, papai obrigada. Você foi o melhor amigo que ele podia ter tido. Essa dor vai passar!”, garantiu.

Veja a despedida que Thaís Vasconcellos fez para o cachorro da família: