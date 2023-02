Thaila Ayala faz apelo após seu cachorro ser mordido: "Não existe passear sem coleira"

Thaila Ayala contou que o mascote da família está precisando de cuidados especiais para o machucado não infeccionar

Thaila Ayala (36) desabafou e fez e um pedido aos pais de pet: sempre usar a coleira ao passear com os cachorros por espaços públicos.

A atriz contou que enquanto o seu cachorro, da raça Chow-chow, passeava de coleira, ele foi mordido por um outro que estava sem.

"Preciso vir aqui dar um recadinho super fofo, bem Thaila Ayala, para os donos de cachorro: não existe passear sem coleira. Gênios, queridos, amados, não existe, pelo amor de Deus. Quanta tragédia a gente já viu por aí? 'Ah, mas ele nunca tinha atacado ninguém, mas ele era tão fofo. Nossa, foi a primeira vez'. Meu cachorro, que todo mundo morre de medo porque é um Chow-chow, mas não morde nem a ração e apanha dos gatos aqui em casa, foi passear na coleira e foi mordido por um cachorro", contou.

"Rasgou o bichinho. Um super trabalho para não infeccionar agora, um lugar bizarro no bumbum", continuou ela lamentando a situação.

"Gente, é sério isso, parece um surto porque eu estou com ódio, mas é muito sério. Não existe andar com o cachorro sem a coleira. Meu cachorro apanha dos gatos, não morde ninguém e nem por isso vou deixar ele solto. Vai que um dia ele pega uma criança? Vai que um dia ele pega um outro cachorro e mata? 'Ah, está dentro do condomínio', não tem desculpa. Enfia a coleira no seu cachorro, se você quiser tirar ele de dentro de casa. Se for bravo? Fucinheira. Entendeu?", concluiu.

Thaila Ayala fala sobre trombofilia na gravidez: "Achava que ia perder o bebê"

Ao investigar a causa dos dois abortos espontâneos que teve, Thaila Ayala descobriu que tem trombofilia, uma predisposição em desenvolver trombose naqueles indivíduos que possuem anomalias nos fatores de coagulação do sangue.

"A gente só descobriu por causa da síndrome de hellp que eu tive, que é uma pré-eclâmpsia piorada, super rara e que mata mãe e o bebê. Por isso que meu neném nasceu prematuro de 33 semanas, eu estava tendo mudanças hepáticas no meu exame de sangue, e meu fígado virando um patê e deu a síndrome hellp. Na mesma semana eu tive que tirar o nenê. Por conta da síndrome, fiz os exames genéticos e descobri a trombofilia", contou Ayala.