Sthefany Brito relata crise de convulsão no cachorro: "Cena desesperadora"

Sthefany Brito (35) contou que seu cachorro, Tino, teve uma crise de convulsão. Em meio ao relato, ela disse que o animal está bem, porém muito cansado.

A atriz também lembrou que esta não foi a primeira vez que aconteceu e que foi "desesperador" ver a cena.

"Ele tem epilepsia, eu já contei para vocês, e ele toma remédio de manhã e dá uma canseira nele, ele fica muito cansado. De manhã, é muito difícil para ele acordar e a noite ele vem acabado para a cama. Tinha meses que ele não tinha convulsão e na segunda-feira ele teve. Teve o desespero, o susto e a agonia de não saber o que ele tinha logo na primeira convulsão, fui eu que vi, o Enrico era recém-nascido, e eu estava voltado de uma mamada e eu vi o Tino. Não sei nem definir. Foi horrível', lembrou.

"Muito tempo que ele não entrava em crise e não tinha convulsão. A primeira vez que ele teve, foi uma cena desesperadora, no meio da madrugada. Depois de amamentar o Enrico, encontrei o Tino no meio do corredor em crise. Eu não sabia como era uma crise de convulsão. A primeira vez que ele teve, a gente não sabia o que era. Colocamos ele na água para ele "voltar". Até a gente entender, diagnosticar, achar o remédio certo e ajustar a dosagem", contou.

