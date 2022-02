Sabrina Sato flagra explosão de fofura entre a filha, Zoe, e a cachorrinha da família, Coco: ''Que amor''

A apresentadora Sabrina Sato derreteu o coração dos seguidores ao publicar um vídeo de Zoe e Coco

CARAS Digital Publicado em 01/02/2022, às 11h51

Sabrina Sato (40) registrou um momento de muita fofura entre a filha, Zoe (3), e da cachorrinha da família, Coco.

No perfil do Instagram, a apresentadora compartilhou um vídeo encantador da herdeira agarradinha conversando com o animal de estimação.

"Zoines e Coco", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Os amigos da artista não aguentaram a fofura: "Que amor", disse Giovanna Antonelli; "Zoe é muito inteligente", comentou a vovó Kika Sato; "A póbi da Coco", brincou Camila Coutinho.

E claro que os admiradores também se encantaram: "Tão lindaa meu Deus", "Ahhhh que belezinha", "Cada dia tá mais linda", elogiaram.

CONFIRA O VÍDEO FOFÍSSIMO DE ZOE E COCO