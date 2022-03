Rodrigo Hilbert se derrete pelos encantos dos cãezinhos 'Os Floquinhos': ''Lindos demais''

Rodrigo Hilbert, Bruno Gagliasso e Paula Fernandes se encantam pela beleza dos cãezinhos da raça Spitz Alemão

Em meio às panelas e as incríveis receitas que costuma fazer no programa Tempero de Família, do canal GNT, o apresentador Rodrigo Hilbert (41) se rendeu aos encantos e pela fofura dos cãezinhos Os Floquinhos. O ator é um dos seguidores do quarteto de spitz alemão que faz sucesso na web e nas plataformas de vídeos.

Pérola,Sophia, Noah e Valentino pertencem à Edinéa Maturano, de Teresópolis, Rio de Janeiro. Tutora dedicada, ela conta que as pessoas curtem Os Floquinhos por causa do estilo de vida que levam. "Eles se divertem toda vez que os preparo para alguma foto, e isso acaba gerando um bem-estar para todos os seguidores em geral", contou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Os Floquinhos (@osfloquinhos)

Em um bate-papo com a CARAS Digital, a dona dos Floquinhos disse por que decidiu criar um perfil único no Instagram para os seus bebezinhos de quatro patas."Percebi que eles chamam muito a atenção das pessoas na rua, todos pararam para olhar, brincar e fazer carinho", contou ela, detalhando também que é uma forma de trazer felicidades e leveza para as redes sociais.

Na entrevista, ela falou sobre a rotina dos cachorrinhos e de como eles mudaram a vida dela: "Pérola, Sophia, Noah e Valentino têm atividades regradas, com hora para caminhar e hora para se alimentarem e dormir. Antes deles chegarem, tinha uma vida bastante estressada. Depois, foi uma verdadeira mudança, e para melhor! Eles não só divertem a gente, como também promovem a sensação de relaxamento e alegria a todos que estão à volta deles", concluiu ela, que tem paixão por animais e pela natureza.

E não é só o maridão da atriz Fernanda Lima (44) que curte essas fofuras. Os pequenos também são seguidos nas redes sociais pelo ator Bruno Gagliasso (39), cantora Paula Fernandes (37), pela modelo Nicole Bahls (36), com quem sempre interage, e pelo apresentador e defensor de animais Julinho Cesares (24), da Record TV.