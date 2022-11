Rafa Kalimann se despede de pet com declaração emocionante: ''Aprendi tanto com o Troy''

Apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann lamenta morte de um de seus cachorrinhos, Troy, que estava doente

CARAS Digital Publicado em 19/11/2022, às 17h55

A influenciadora digital Rafa Kalimann (29) usou as redes sociais para anunciar que seu cachorrinho mais velho partiu.

Troy, da raça samoieda, acabou falecendo após 12 anos acompanhando a apresentadora e ex-BBB. Kalimann também é tutora de outros três cachorrinhos: Luna, uma spitz alemã, Alfredo, um golden retriever, e Fofoca, uma terra-nova, que moram com ela no Rio de Janeiro.

Ao compartilhar cliques fofos em preto e branco com Troy no Instagram, ela prestou uma linda homenagem após a partida do companheiro.

"Troy, o meu mais velho, amigo por tantos anos, doce, amoroso. Encerramos esse ciclo lindo. É estranha a sensação de saber que não tenho você aqui mais, são 12 anos, te vi crescer e tive o presente de te dar o amor que sempre mereceu ainda mais profundamente nesses últimos anos. Vou sentir falta de ter você me procurando pra deitar do meu lado, só pra estar ali, junto", iniciou a ex-sister.

"Acredito muito que o amor de um animal tem um propósito muito maior do que o nosso, por ser tão desinteressado, genuíno, puro e por mais que a gente saiba que em algum momento a vida vai levá-los, que esses propósitos vão se cumprir e a saudade vai ser o maior sinal do amor deixado, a dor de perder um ser tão amigo é inegável. Aprendi tanto com o Troy, e estou grata por Deus me deixar ser sua cuidadora aqui na terra, privilégio o meu", disse ainda a influencer.

Ao finalizar, Rafa Kalimann agradeceu aos profissionais que cuidaram de Troy no período em que ele ficou internado. "Agradeço muito a todos da clínica que acompanharam ele nessa fase tão difícil, todos Dr Igor, Dra Juliana, Amanda, Max, Izadora, Aline, Izabelly, Giulia, Fabiana, Luciane.. todos da @centravet que fizeram TUDO pra ele ficar bem com o máximo de carinho. Agradeço especialmente meu primo Elto, eu sei o quanto você e a Kelly fazem tudo com muito amor e dedicação, por isso eles os amam tanto. Serei sempre grata, sempre!!!", declarou ela.

Confira a publicação de Rafa Kalimann sobre a morte do cachorro, Troy:

Rafa Kalimann relembra encontro com Gal Costa

LUTO! Fã declarada, a influenciadora digital Rafa Kalimann usou as redes sociais para lamentar a morte da eterna Gal Costa (1945 - 2022), que faleceu no dia 09 de novembro, aos 77 anos de idade. A artista havia dado uma pausa nos shows para o tratamento de um nódulo na fossa nasal direita. O procedimento foi feito em setembro e ela estava em período de recuperação.

A apresentadora e ex-sister, participante da edição de 2020 do Big Brother Brasil, recordou um momento especial ao lado da artista baiana. No vídeo, publicado em seu feed no Instagram, Rafa fala de sua admiração e pede para entrevistar Gal Costa, que gentilmente, aceita. "Ahhh @galcosta. Não deu tempo de fazer essa ansiosa entrevista, mas fico feliz em ter tido a oportunidade de falar olhando nos seus olhos o quanto você me fortalece, sua arte, sua música, sua grandeza. Esse dia me deu ainda mais certeza que escolhi a mulher certa pra ser fã, pra admirar", declarou no início do texto.

