Paolla Oliveira surge com o cãozinho no colo e encanta a web: ''Que lindezas!''

A atriz Paolla Oliveira recebeu uma chuva de elogios dos internautas ao posar com o pet para registro carinhoso

Fofuras! Paolla Oliveira (39) encantou a web ao surgir com seu cãozinho para um novo clique.

Com o pet Chopp no colo, a atriz registrou o momento carinhoso entre os dois e publicou a foto em seu perfil no Instagram.

"Foi daqui que sentiram saudade do Chopp? Boa semana!", escreveu ela na legenda do post.

Sempre compartilhando diversos cliques de seus pets, havia algum tempo que o fofo e carismático Chopp não aparecia nas redes sociais.

Nos comentários, os seguidores e fãs da artistas se derreteram pelo registro carinhoso dos dois.

"Saudades do Chopp", admitiu uma seguidora. "Vocês são perfeitos demais", elogiou uma segunda. "A melhor companhia", afirmou outro. "Fofo demais! Amo esses olhares genuínos que eles têm", observou outra internauta.

