Paolla Oliveira resgata gato preto

Atriz Paolla Oliveira mostra animal bravo se adaptando à casa nova

Nesta quarta-feira, 10, a atriz Paolla Oliveira (41) mostrou em suas redes sociais que está com um pet novo! A famosa contou que resgatou um gatinho preto, que batizou de Gustavo, mostrando o animalzinho ainda nervoso e se adaptando à casa nova.

“O novo habitante da casa está se acostumando aos poucos. Deixa de ser bravo! Fala oi para as pessoas”, comentou Paolla. “Eu fui resgatado, cheguei bem bravo, mas já sou bonzinho. Eu vim batizado de Gustavo, mas agora meu nome é Gustavo Corisco”, completou a atriz, dando uma voz ao gatinho preto.

“Meu principezinho novo. Foi resgatado. Está ainda presinho, castrado e num lar cheio de amor”, finalizou a artista, se limitando ao revelar maiores detalhes da adoção do novo bichinho que chega para completar a família.

Paolla Oliveira emociona com homenagem à Rita Lee: “Quebrou paradigmas”

A atriz Paolla Olveira prestou uma bela homenagem à cantora Rita Lee. A namorada do cantor de samba Diogo Nogueira compartilhou um vídeo em seu perfil oficial no Instagram com momentos marcantes da Rainha do Rock, como por exemplo, sua entrevista com Pedro Bial e o clipe da canção ‘Obrigado Não', que foi lançada no ano de 1997, na qual dois militares se beijavam.

Na legenda da publicação, Paolla Oliveira escreveu: “Rita Lee, uma mulher que transcendeu gerações e quebrou paradigmas. Sua voz potente, personalidade e letras repletas de significados, também inspiram a lutar por liberdade e direitos. Em cada atitude, acorde, verso, você foi a revolução feminina, uma artista ímpar que desafiou o status quo. Hoje, despedimo-nos de você com lágrimas nos olhos e gratidão em nossos corações. Voa alto, rainha do rock brasileiro... E saiba que seu legado estará sempre vivo em nós”. Rita Lee morreu nesta última segunda-feira, 8, depois de ficar alguns anos lutando contra um câncer.