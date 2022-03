Paolla Oliveira aproveita dia de folga com os cachorrinhos: ''Não mexe comigo, que eu não ando só''

Fofura! Paolla Oliveira se diverte ao lado dos cachorrinhos durante dia de folga e ganha elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 13h34

Nesta terça-feira, 22, Paolla Oliveira (39) explodiu o fofurômetro nas redes sociais ao compartilhar um registro de seu dia de folga muitíssimo bem acompanhada.

A atriz apareceu com um look que é a cara do verão, composto por um shortinho e top, se divertindo enquanto recebia o amor de seus cachorrinhos.

“Não mexe comigo, que eu não ando só”, escreveu a musa na legenda da publicação, se referindo aos guarda-costas caninos.

Pelos comentários, os fãs se derreteram. “Maravilhosa”, disse um. “A gata e seus doguinhos”, brincou outro. “Tão perfeita”, declarou mais um.

Recentemente, a Rainha de Bateria da Grande Rio tomou sua dose de reforço da vacina contra covid-19 ao lado do namorado, Diogo Nogueira (40).