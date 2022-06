Mariana Xavier encanta ao postar foto com gato de estimação: "Fofo"

A atriz Mariana Xavier publicou uma foto com o gato de estimação e confessou que está com saudade dele

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 17h02

Na tarde desta quarta-feira, 8, Mariana Xavier(42) encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique com seu gato de estimação.

Ao dividir o registro em seu perfil no Instagram, a atriz confessou que está com saudade do animalzinho e contou que não vê a hora de voltar para casa para poder ficar com ele. A artista está gravando o filme 'Doce Família', em São Paulo.

"Nome: Mariana. Sobrenome: Saudade. Contando os dias pra voltar pra minha casa e pro meu gato", escreveu a artista na legenda da publicação.

Nos comentários, os fãs se derreteram pelo clique. "Gato fofo", disse uma seguidora. "Que lindos", comentou outra. "Lindos, muito amor", escreveu uma internauta. "Um gato e uma gatinha maravilhosa", falou uma fã.

Vídeo produzida

Recentemente, Mariana compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece toda produzida. Ao publicar o registro, a atriz revelou que o vídeo era antigo e que seu look atual era um pijama.

"Queria estar produzidinha assim, sextando com o boy no errejota, mas tô de pijama no frio de sumpaulo decorando texto, que amanhã 6 da manhã começa tudo de novo!", revelou a artista na legenda.

Confira: