Luís Zuccolo revela curiosidades sobre os cachorros dos famosos: ''Tinham destruído tudo no apartamento''

Zootecnista Luís Zuccolo fala sobre experiência com pets dos famosos como o humorista Whindersson Nunes e o ex-jogador Kaká

Redação Publicado em 02/02/2022, às 11h00

É certo, todo mundo que tem um animal de estimação sabe: apesar do carinho e da lealdade, a convivência nem sempre é fácil e pode se tornar um pouco desafiadora. E isso também acontece com os famosos. Em alguns casos, em proporções que somente um adestrador especializado pode resolver.

São nessas situações que as celebridades recorrem a Luís Zuccolo (22), zootecnista e adestrador conhecido por domesticar e educar os pets de diversas celebridades brasileiras!

No currículo, o influenciador conta com trabalhos com os animais da cantora Lexa (26), do rapper MC Guimê (29), da ex-BBB Sarah Andrade (30), do modelo Lucas Viana (30), da atriz Kéfera Buchmann (29), e até mesmo da cantora Luísa Sonza(23).

Um de seus trabalhos mais notórios foi com as cachorrinhas do humorista Whindersson Nunes (27) e da ex-esposa quando ainda estavam casados. Na época, o casal e as cachorras – uma da raça spitz alemão e uma vira-lata – moravam em um apartamento na grande São Paulo.

“As cachorrinhas tinham destruído tudo no apartamento. Whindersson e Luísa estavam de mudança para uma casa e precisavam que elas chegassem lá mais educadas", disse o adestrador ao relembrar do desafio.

O ex-jogador de futebol Kaká (39) também recorreu aos serviços do ativista. No caso, o pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira precisou de ajuda para acalmar o animal de estimação que estava estranhando um novo membro na família.

“O spitz alemão do Kaká não estava convivendo bem com a filha mais nova dele. O cachorro tentava avançar e rosnava. A família estava ficando com medo da situação. (...) Cerca de três meses, por meio do qual o cachorrinho virou amigão da menina, permitindo toques e proximidade”, detalhou o especialista ao contar a história.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luís Zuccolo (@luis.zuccolo)

Luís também domesticou os pets do casal formado pela influencer Tata Estaniecki (28) e pelo humorista Júlio Cocielo (28).

Segundo ele, a cachorro mais velha tinha problemas de reatividade, chegando até mesmo a morder. A filhote, por sua vez, precisava aprender a “respeitar limites” – em outras palavras, não destruir móveis e fazer as necessidades no lugar correto.

“Fazíamos muitos exercícios para que às duas tivessem um estilo de vida bacana, incluindo fortalecimento muscular e relaxamento. Brinco que é um agility indoor, com equipamentos para poderem pular e se esquivar. É um belo exercício físico e mental para os cachorros”, diz o profissional.