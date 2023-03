Ludmilla lamenta morte de seu cachorrinho Pietro: 'Te amo para sempre'

Ludmilla publicou uma sequência de stories em homenagem ao pet que fez companhia para a cantora por 11 anos

Ludmilla (27) está passando por um momento difícil, a cantora teve que se despedir de seu cachorrinho Pietro. Nas redes sociais, ela publicou uma sequência de stories em homenagem ao pet que estava com ela há 11 anos.

“Meu bbzao virou uma estrelinha hj, II anos do meu lado me dando o melhor amor que eu poderia receber, um amor genuíno, vc me escolheu pra ser sua dona era tão carinhoso, vou sentir tantas sdds de você filho, me recebia todas as dias no portão, com rabinho abanando e muitos pulos de alegria em cima de mim, ele amava quando eu me jogava no chão e ficava horas fazendo carinho na barriga dele, pq vc não me esperou pra fazer último carinho? o que me conforta é saber que nós aproveitamos cada minuto bbzao te amo pra sempre meu Pietro”, lamentou a cantora.

Lud ainda lamentou por não poder estar com o cãozinho em seus últimos momentos e relembrou de quando o companheiro chegou em sua vida: “O dia que eu ganhei ele foi um dos dias mais felizes da minha vida, meu companheiro foi de caxias pro mundo comigo e agora foi pro céu e me deixou aqui”

A cantora também postou foto junto de seus outros dois cachorrinhos e escreveu dizendo que agora o time está incompleto.

Ludmilla surgem em clima de romance nos parques da Disney com Brunna

Nesta terça-feira, 14, Brunna Gonçalves encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram detalhes do seu passeio nos parques da Disney.

A participante do BBB 22 surgiu em uma foto abraçada com a esposa Ludmilla em frente ao clássico castelo dos parques da Disney. E em outro clique que compunha a postagem, Brunna e Ludmilla apareciam com a família reunida no passeio.

“Disney 2023”, escreveu a bailarina na legenda do post. E nos comentários, Ludmilla elogiou a amada: “Linda”.