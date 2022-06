Ludmilla combina roupa com a sua cachorrinha de estimação e Brunna Gonçalvez faz comentário hilário

Redação Publicado em 16/06/2022, às 13h18

De volta ao Brasil após uma temporada nos Estados Unidos, a cantora Ludmilla (27) deixou os fãs apaixonados ao compartilhar uma sequência de registros encantadores nas redes sociais.

A compositora posou coladinha com um dos seus cachorros de estimação, Manu, e surpreendeu ao combinar a sua roupa com a dela. Onde ambas estavam de rosa.

Usando uma calça de couro e uma camisa social aberta, a carioca posou com a pequena no colo e roubou a cena: "A rainha da porra toda e eu", escreveu ela, adicionando o nome Manu com uma hashtag.

A esposa da cantora, a ex-BBB e dançarina Brunna Gonçalves (30), se encantou com o registro e divertiu os fãs com um comentário hilário: "Essa daí manda mais que você more", disparou ela.

Ludmilla combina roupa com a sua cachorrinha de estimação, Manu, e deixa web apaixonada: