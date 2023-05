Luciana Gimenez chora muito ao se despedir de membro da família: ''Não aguenta mais''

Abalada após mais uma notícia triste, Luciana Gimenez desabafa e fala sobre estar chorando mais do que nunca em sua vida

A apresentadora Luciana Gimenez (53) desabafou em sua rede social nesta terça-feira, 02, sobre uma perda que sua família terá. Abalada e chorando, a famosa contou que seu cachorro, de 16 anos, será sacrificado e que ela precisou se despedir dele.

Muito triste com a situação, Luciana Gimenez contou que o pet foi um presente para o seu ex-marido, Marcelo de Carvalho (61), e que o cão, apesar de ser bravo, foi doce e até cuidava de seu filho caçula, Lorenzo Gabriel (12).

"Ultimamente só choro, seja do exame que dói, agora meu cachorro que tá com 16 anos e ele não aguenta mais ficar em pé, tá com uns problemas de saúde e vão sacrificar o cachorro amanhã", falou a famosa, que meses atrás sofreu um grave acidente e vem tratando a lesão na perna até hoje.

"Ultimamente tenho chorado mais do que chorei a vida inteira, tem sido um ano bastante intenso.... Eu dei ele de presente pro Marcelo, meu ex, ele era pequenininho, só que ele era enorme, ele era um cachorro bravo, mas era tão doce, ele cuidava muito do Lolo, muito ruim se despedir de bichinho porque ele faz parte da família", desabafou a apresentadora.

Veja:

Luciana Gimenez abre o jogo sobre fim do namoro com empresário

A apresentadora Luciana Gimenez usou as redes sociais na terça-feira, 18, para confirmar que seu namoro chegou ao fim.

Nos Stories de seu Instagram, a artista abriu uma caixinha de perguntas e recebeu a pergunta se está namorando. Em vídeo, Luciana anunciou o fim de seu relacionamento com o empresário Renato Breia.

"Não estou namorando, estou solteira já tem uns dias. Fiquei pensando como eu ia contar e já estou contando. Estou solteira", começou falando, ao surgir de vestido preto.

Em seguida, após publicar uma foto de um coração com curativos, ela disse: "Vocês sabem que eu não sou uma pessoa de muitas palavras sobre a minha vida particular. Então, o máximo que vocês vão ouvir de minha parte é que eu estou solteira e pronto. Não tem muito o que falar também".

"Eu e Renato terminamos, mas continuamos amigos. Nossas famílias se adoram. Por favor, respeitem o nosso momento de privacidade", escreveu Luciana em outro post. Vale lembrar que Luciana e Renato estavam juntos desde 2021.