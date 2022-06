Leticia Spiller mostra momento de preguiça e cheio de fofura com seu cachorro

Atriz Leticia Spiller encantou ao compartilhar fotos divertidas com seu pet

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 11h04

A atriz Leticia Spiller (49) encantou ao compartilhar fotos com seu cachorro! Nesta segunda-feira, 27, a artista começou a semana com muita preguiça e fofura ao surgir na cama com seu pet.

"Bom dia! Eu e Garcia ainda estamos assim, na caminha hehe só que não. Boa semana pra vocês! com carinho e lambidas de amor", disse a loira ao mostrar os registros divertidos.

Nos comentários, os seguidores admiraram a dupla. "Que fofos", admiraram os fãs a cumplicidade da dona e seu pet. "Linda", elogiaram outros.

Ainda nos últimos dias, Leticia Spiller fez a temperatura subir ao resgatar um clique de lingerie de quando tinha 41 anos. Em clima junino, a atriz encantou ao aparecer com os dois filhos em uma festa caipira.

Leticia Spiller encanta ao compartilhar fotos com seu cachorro; veja: