Larissa Manoela aproveita o final de semana na companhia dos pets: ''Domingo perfeito''

A atriz Larissa Manoela encantou os seguidores ao publicar sequência de cliques com os seus pets

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 12h43

Larissa Manoela (21) é uma verdadeira mãe de pet! E no último domingo, 24, a atriz aproveitou o dia na companhia dos seus cachorrinhos.

No perfil do Instagram, a protagonista de Além da Ilusão compartilhou uma sequência de cliques com os animais e derreteu o coração dos seguidores com a fofura.

Nas imagens, a artista aparece em um parque curtindo um sol e a companhia.

"Nosso domingo perfeito", escreveu ela na legenda da publicação.

"Fofuras", elogiou uma internauta; "Quanto amor gente", disparou outra; "Ai que nenéns mais lindos", comentou uma terceira.

CONFIRA OS CLIQUES DE LARISSA MANOELA COM OS PETS