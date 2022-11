Juliette Freire se derrete ao surgir com seus cachorrinhos: "Meus pacotinhos de amor"

A ex-BBB Juliette Freire postou cliques encantadores ao lado dos dois cachorrinhos e se derreteu por eles na web

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 15h43

Juliette Freire(32) encantou os seguidores das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 3, ao compartilhar uma sequência de clique fofos com seus cachorrinhos.

Nas imagens publicadas no feed do Instagram, a vencedora do BBB 21 aparece sorridente com os pets nos braços, enquanto ganha carinho deles. "Meus pacotinhos de amor", se derreteu a cantora na legenda da publicação.

Os cliques deixou os fãs encantados. "Eita coisa linda", disse uma seguidora. "Não aguento", escreveu outra. "Lindos demais", falou mais uma. "Uma foto mais linda que a outra", afirmou uma internauta.

Em setembro, Juliette surpreendeu sua mãe ao revelar que ela seria avó. Na ocasião, ela gravou o momento em que entregava uma caixa com sapatinhos de bebê rosa e azul, dando a entender que estava grávida e avisou: "A senhora vai ser avó!". Surpresa com a notícia, dona Fátima abraçou a filha e a parabenizou. A ex-BBB, então, foi buscar os "filhos", e mostrou que eram dois cachorros, um macho e uma fêmea. "Pensei que eram de bebês de verdade...", disse a mãe da ex-BBB.

Confira as fotos de Juliette com os cachorrinhos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!