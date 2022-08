Juliana Paiva compartilha momento carinhoso com seu cachorrinho, Sancho

Juliana Paiva compartilhou uma foto arrasadora de um momento carinhoso com o cachorrinho, Sancho

CARAS Digital Publicado em 12/08/2022, às 17h57

Nesta sexta-feira, 12, Juliana Paiva (29) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento carinhoso que viveu ao lado de seu cachorrinho, Sancho. A atriz aproveitou um passeio que fez com o animalzinho para fazer uma foto arrasadora com ele, enquanto eles curtiam a natureza.

Na imagem, o cãozinho aparece no colo da dona, enquanto ela usava um look espojado, combinando uma camiseta branca, um shorts rosa e um chinelinho.

Na legenda, ela se derreteu por seu pet escrevendo: "Aqueles que mais nos ensinam sobre humanidade nem sempre são humanos".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosos!", disse um. "Deusa!", falou outro. "Uma gata e um doguinho!", escreveu um terceiro.

Confira a foto que Juliana Paiva publicou ao curtir um momento carinhoso com seu cachorrinho, Sancho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Paiva (@juulianapaiva)

Juliana Paiva celebra estreia de filme na Netflix

Recentemente, Juliana Paiva usou suas redes sociais para celebrar que o seu filme, Rúcula com Tomate Seco, estava disponível no catálogo da Netflix. Para isso, a atriz lembrou algumas cenas do filme e falou com carinho do longa.

"Novidade fresquinha saindo do forno com cheirinho de pipoca... ou seria de pizza!?!rs Nosso filme #RúculaComTomateSeco acaba de chegar na @netflixbrasil Uma comédia romântica deliciosa que conta a história de um casal um tanto quanto excêntrico que se reencontra depois de meses do término do namoro! E aí será que ainda existe amor? Não percam!!", escreveu ela na legenda do post em questão.

